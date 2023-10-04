Ne baronu kalacak ne torbacısı! Emniyet'ten uyuşturucuya darbe üstüne darbe
İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Emniyet tarafından "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına da göz açtırılmıyor.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 binin üzerinde sentetik ecza hap ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kent merkezindeki iki farklı noktada, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi.
Baskınlarda 5 bin 80 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 135 TL, 100 dolar ile 50 euro para ele geçirilirken, D.D., M.A.D., N.B.S., Y.D.,Y.K., Y.E.Ç., E.K., S.C.T. ile K.A. adlı torbacılar yakalandı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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