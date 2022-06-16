Ne balık ne de yılan: Balıkçıyı nehirden karaya kadar resmen kovaladı!

Amerikalı ismi John Lewis olan bir kişi, CBC televizyonun paylaştığı bir videoda, uzaylılara benzeyen ayaksız kan emici bir deniz yaratığının kendisini nehirden karaya kovaladığını söyledi.

İlginç dillerini kullanarak avının kanını emen bu canlının çok sayıda dairesel boynuz şeklindeki dişle dolu güçlü vantuzu bulunuyor.

Kuzey Amerika'nın göllerinde istilacı bir tür olan bu balık türü insanlar ve diğer canlıları için ölümcül olabiliyor.

Çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını söyleyen John, deniz taşı emeni ismi verilen balığın asla sudan çıkmadığı ile ilgili makale okuduğunu fakat kendisi nehirde olduğu sırada balığın sudan çıktığını korkup kaçmaya başladığında ise balığın kendisini karaya kadar kovaladığını ve suya geri döndüğünü söyledi.

Amerika ve Kanada Göller Balıkçılık Komisyonu Müdürü, bu balığın üreme döneminde sadece üremeye odaklandıkları için bir şey yemediklerini söyledi.

120 milimetre uzunluğuna ulaşan balık, yeni doğduklarında iki ay boyunca yemeyi kesip sadece değişim sürecine odaklanıyor.