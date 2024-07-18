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Ekonomi Ne Araplar Ne Ruslar şimdi onlar Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor! Resmi açıklama geldi
Ekonomi

Ne Araplar Ne Ruslar şimdi onlar Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor! Resmi açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-18 14:35:00 -
Ne Araplar Ne Ruslar şimdi onlar Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor! Resmi açıklama geldi

Rusların son dönemde artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'ye yönelik paket turlarına ilgisi azaldığı konuşuluyor. Bu söylentiler sürerken güzel haber Almanya'dan geldi. Almanlar Türkiye'ye akın etmeye hazırlanıyor.

Türkiye, Almanya paket tur pazarında liderliğe yükseldi. Türkiye Travel News'in Alman Seyahat Birliğinden (DRV) aktardığı habere göre, Almanya paket tur pazarında ilk üç sırasında Türkiye, İspanya ve Yunanistan yer alıyor.

Bu yaz Almanların her şey dahil tatil destinasyonu olarak Türkiye öne çıkarken, onu İspanya ve Yunanistan takip ediyor. Cazip deniz-kum-güneş teklifleri ve kapsamlı her şey dahil paketleri ile Türkiye'nin çok yönlü bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Alman Seyahat Birliği (DRV) sözcüsü Kerstin Heinen, ARD'de yayınlanan Brisant adlı program için verdiği röportajda, aileler için bütçe güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye'nin ek avantaj sağladığına dikkat çekti.

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