Ne Araplar ne Ruslar! Bu kez turistler denizden geldi: Kruvaziyer Antalya'ya demirledi! Türkiye'yi seçtiler
Türkiye'deki tatil turlarına denizden geldiler! Antalya'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Azamara Journey' adlı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 676 turist, kent merkezi ve tarihi yerleri gezdi. Yabancı turist rotayı türkiye turlarına çevirdi. Son dönemde turistler Avrupa ülkeleri yerine Türkiye'yi seçme kararı aldı.
Antalya'nın Alanya ilçesine demirleyen 'Azamara Journey' adlı kruvaziyerdeki çoğunluğu ABD'li 676 turist, kent merkezi ve tarihi yerleri gezdi
Malta bandıralı, 181 metre uzunluğundaki 'Azamara Journey' adlı kruvaziyer, Antalya Limanı'ndan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı.
Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 676 turist ve 388 personelin bulunduğu gemi limana demirledi.
Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra turistler gemiden inerek ilçe merkezi ve tarihi yerleri gezdi. Gemi saat 18.00'de Limasol'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan hareket edecek.
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