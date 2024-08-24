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Ekonomi Ne Araplar ne İngilizler! Şimdi Türkiye'ye onlar geliyor: Türk ve Rus evliliğinden oluşan binlerce aile var!
Ekonomi

Ne Araplar ne İngilizler! Şimdi Türkiye'ye onlar geliyor: Türk ve Rus evliliğinden oluşan binlerce aile var!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 21:42:00 - 2024-08-24 21:43:36
Ne Araplar ne İngilizler! Şimdi Türkiye'ye onlar geliyor: Türk ve Rus evliliğinden oluşan binlerce aile var!

Bir dönem Arapların vazgeçilmez ülkesi olan Türkiye'ye son dönemde Avrupalı ve Rus turistler ilgi duyuyor. Türkiye'den ev alan Ruslar da var. Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülke resmen değişti.

"Rusya ile Türkiye arasında dostluk olmalı, sohbet, muhabbet olmalı. Gerginliğin hiçbir ülkeye faydası yok. Türkiye’den ev alan Ruslar da var. Onlar henüz evlerini satmadı. Onlar da tatil için Türkiye’ye gelecektir" diyen Rimma Rizayeva dikkat çeken açıklamalar yaptı!

Türkiye, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçiyi ağırladı.Mayıs ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu yüzde 15,32 artış ve 739.017 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı.

Rusya Eğitim Kültür ve İşbirliği Derneği Başkanı Rimma Rizayeva, Türk ve Rus evliliğinden oluşan 250 bin aile bulunduğunu söyledi. Bunların anneannesi, babaannesi, halası ve teyzesi bulunduğunu belirten Rizayeva, "En kötü ihtimalle 1 milyon Rus vatandaşı, yaz aylarında yine Türkiye'de olacak" dedi. Kendisinin hem Türk hem de Rus vatandaşı olduğunu ifade eden Rizayeva, "Biz bu yaşanan gerginliklerin bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Bu gerginliği fırsat bilen İsrail ve Yunanistan, Rus turistlerin kendi ülkelerine gelmesi için davet ve kampanyalar yapıyor. Rusya ile Türkiye arasında dostluk olmalı, sohbet, muhabbet olmalı. Gerginliğin hiçbir ülkeye faydası yok. Türkiye'den ev alan Ruslar da var. Onlar henüz evlerini satmadı. Onlar da tatil için Türkiye'ye gelecektir" diye konuştu.

 
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