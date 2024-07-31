Ne Araplar ne Almanlar ne de İngilizler! Türkiye'ye geliyorlar, sayıları 7 milyonu bulacak
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Dmitriy Gorin, Rusların Türkiye tercihi ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Kamuoyunun aksine Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçtiğimiz seneye oranla 500 bin artış yaşanacağı bildirildi.
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Dmitriy Gorin bu yıl Türkiye'ye gelecek Rus turist sayısıyla ilgili tahminlerini paylaştı.
RST Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, “Türk turistler tatil için sık sık komşu ülkeleri tercih ediyor. Rus turistler için ise bu geçerli değil” dedi.
Türkiye’den Rusya’ya gelen turist sayısında da artış olduğunu belirten Rus turizmci, Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin sayısının ise geçen yıla kıyasla 6,5 milyondan 7 milyona çıkmasının beklendiğini aktardı.
Ekonomi
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