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Ekonomi Ne altın, ne dolar, ne gümüş! İşte en çok kazandıran yatırım organı
Ekonomi

Ne altın, ne dolar, ne gümüş! İşte en çok kazandıran yatırım organı

2020 yılında yatırım araçlarından gram altın, dolar, euro ve Bitcoin'deki değer artışı dikkat çekti. 1 yıl içinde gram altın 161 lira, dolar 1,48 lira, euro ise 2,41 lira değer kazandı. Bitcoin ise 12 aylık sürede 27 bin 347 dolar yükselerek yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:48:00 -
Ne altın, ne dolar, ne gümüş! İşte en çok kazandıran yatırım organı

Haberler.com’un haberine göre, 2020 yılı dolar, altın ve euro için tarihi zirvelerin yılı oldu. Döviz kurları ve altın geçtiğimiz yıl rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 540 lirayla, dolar 8,58 lirayla, euro ise 10,20 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Son dönemde yatırımcıların yeniden gözdesi olan Bitcoin de, 2020'nin son çeyreğinde hareketlendi. Kasım ayına 13 bin dolar seviyesinde giren Bitcoin, yılın son iki ayında süratle yükselmeye devam etti. Şu an 34 bin 537 dolar seviyesinde bulunan kripto para birimi tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Gram altın 161 lira yükseldi

1 Ocak 2020 tarihinde 292 lira seviyesinde olan gram altın, şu an itibarıyla 453 lira seviyesinde. 1 yıl içinde 161 lira birden yükselen altının gram fiyatı yüzde 55 değerlendi.

Dolar 1,48 lira değer kazandı

1 Ocak 2020 tarihinde 5,95 lira olan dolar ise şu an 7,43 lira. Dolar 1 yıl içinde 1,48 lira değer kazandı. Böylece kur son 1 yılda yüzde 25 değerlendi.

Euro 2,41 lira arttı

1 Ocak 2020 tarihinde 6,66 lira olan euro, şu an 9,07 lira seviyesinde. Euro 1 yıllık sürede 2,41 lira arttı. Euronun 2020 yılındaki değer artışı ise yüzde 36 oldu.

Bitcoin 27 bin 347 dolar yükseldi

1 Ocak 2020 tarihinde 7 bin 244 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin ise şu an 34 bin 591 dolar seviyesinde. 1 yıl içinde 27 bin 347 dolar yükselen Bitcoin, yüzde 477 değer kazandı.

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