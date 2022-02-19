Ne altın ne dolar ne de euro! Parayı oraya yatıran kazanacak

Uluslararası Gümüş Enstitüsü, bu yıl gümüş talebinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngörüyor.



Dünya'da her yalan habere göre, küresel gümüş talebinin bu yıl rekor büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilirken, bunun özellikle uzun vadede fiyatlara olumlu yansıyacağı belirtiliyor.

Uluslararası Gümüş Enstitüsü, 2022'de dünyada gümüş talebinin yüzde 8 artarak 1.11 milyar ons ile tüm zamanların en yüksek seviyeye çıkağını öngörüyor. Gümüş talebinin patlamasında özellikle endüstriyel talebin büyümesi etkili olacak. Gümüşün hem geleneksel kullanım alanları hem de kritik yeşil teknolojilerde kullanımı artmasından dolayı bu yıl endüstriyel talebin yüzde 5 genişleme göstermesi bekleniyor. Fiziksel gümüş yatırım talebinin (gümüş külçesi ve madeni para) 2022'de yüzde 13 artarak 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Gümüşün takı ve gümüş eşyalardaki kullanımının da 2022'de sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 21 oranında güçlenmesi bekleniyor. Gümüş Enstitüsü, 2022 gümüş piyasası için şu tespitlerde bulundu:

Endüstriyel talep sürüyor

2022'de gümüş piyasası, tüm önemli sektörlerde gümüş talebinin arttığı geçen yıl kurulan güçlü temel üzerine inşa edilecek. 2022 için küresel toplamın, yüzde 8 artarak 1.112 milyar onsa ulaşarak yeni bir rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Gümüşün fotovoltaik (PV) endüstrisinde kullanımı için görünüm parlak olmaya devam ediyor. Hükümetlerin nötr karbon konusundaki taahhütleri, yeşil enerji projelerinin hızla genişlemesine neden oldu. Sonuç olarak, rekor PV kurulumlarının bu segmentteki gümüş talebini 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

Dünya çapındaki çip sıkıntısındaki hafifl eme beklentisi ve elektrikli araç talebindeki büyüme otomotiv kaynaklı gümüş talebi için önemli bir destek olarak görülüyor. Öte taraftan 5G altyapısına yönelik artan yatırımlar da gümüş kullanımını büyütüyor.

Mücevher talebinin bu yıl yüzde 11 oranında güçleneceği tahmin ediliyor. Hindistan, itici güç olmaya devam ediyor. ABD'de, 2021'deki önemli bir toparlanmanın ardından, mücevher satışlarındaki genişlemenin daha yavaş bir hızda da olsa devam etmesi bekleniyor.

Gümüş eşya imalatının bu yıl yüzde 21 oranında artması bekleniyor.

Toplam küresel gümüş arzının 2022'de yüzde 7 artarak 1.0 milyar ons olması bekleniyor. Maden üretiminin yüzde 7 artarak altı yılın en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Gümüş geri dönüşümündeki artış, 2022'de yüzde 3 ile daha mütevazı olacak.

Ortalama fiyat beklentisi 24.80 $/ons

Altı yıldan beri ilk kez 2021'de piyasa açığına geçtikten sonra, gümüş piyasasının bu yıl 20 milyon onsluk bir arz açığı kaydetmesi bekleniyor.

Gümüş fiziki yatırımının 2022'de yedi yılın en yüksek seviyesine ulaşması için çift haneli kazançlar elde etmesi gerekiyor. Yıl ilerledikçe, devam eden makroekonomik belirsizlikler ve artan enfl asyonist baskı, perakende yatırımcıları servetlerini korumak için fiziksel gümüşe teşvik etmesi beklentisi var.

Altın/gümüş rasyosunun yılsonuna kadar 70'in altına gerilemesi öngörülüyor. Bu da gümüşün altından daha iyi performans göstereceği anlamına geliyor. 2022 yıllık ortalama gümüş fiyatı beklentimiz 24.80 dolar/ons.