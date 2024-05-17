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Ekonomi Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 21:19:00 -
Ne altın ne dolar! Mert Başaran vatandaşı 5 yılda zengin edecek formülü açıkladı

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın, dolar ve borsa yerine vatandaşı zengin edecek yatırım aracını açıkladı.

Ekonomist Mert Başaran, 5 senede zengin olmanın formülünü açıkladı. Parası olan ve yatırım yapmayı planlayan vatandaşlara tavsiyeler veren Başaran, dolar, altın ve borsa yerine en çok kazandıracak yatırım aracını duyurdu.

Son dönemlerde yaptığı doğru yorumlar ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran ekonomist, 'Toprak berekettir' diyerek yatırımcılara mesajı verdi.

Kentsel dönüşüm projeleri önemli

Kentsel dönüşüm projelerine dikkat çeken ünlü ekonomist, bu çalışmalara dikkat ederek yatırım yapılmasının daha doğru olacağını ifade etti. Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' olarak literatüre giren depremlerden sonra kentsel dönüşüm projelerinin hızlandığı, buna göre yatırım yapılmasının çok faydalı olacağı belirtildi.

50 yıllık binadan ev alın

Başaran, kentsel dönüşüme giren bölgelerde, binalardaki evlerin ilerleyen dönemlerde çok daha fazla değerleneceğini dile getirdi. Başaran, ''Türkiye'nin neresinde olursanız olun hiç fark etmez, gidin 30, 40, 50 yıllık binalardan ev alın. Paranız yetmiyorsa 1. el ev almaya gidin özellikle bir de site içerisindeyse, hele bir de büyük site içerisindeyse, hele bir de arsa payı büyükse gidin alın. Ucuz fiyata çünkü eski kimse beğenmiyor bu evleri. İçinde oturan yoksa, kiracı bulamasanız bile alın. Bunlar önümüzdeki 5 yıl içinde çok ciddi şekilde dönüşecek. Şu anda her yer dönüşecek.'' dedi.

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