Ne altın ne dolar! İslam Memiş 'Bunu alan kazanır' dedi ve bombayı patlattı

Haftanın en önemli verisi Fed faiz kararı piyasalarda etkisini gösterdi. İslam Memiş altın yorumu ve dolar tahmini sorularını yanıtlarken vatandaşlara en çok kazandıracak yatırım aracını duyurdu. Memiş ''Fed piyasalarda sert bir hareketliliğe neden olmadı çünkü beklentiler 3 gün öncesinde satın alındı. Kişisel görüşüm altın başta olmak üzere emtialarda boğa piyasaları sürecek ve zirveler göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

Finans analisti İslam Memiş Fed sonrası altın ve dolar piyasalarını değerlendirdi. Enflasyonla mücadele kapsamında şahin tonda söylemler ve 75 baz puan faiz artırımının yeterli olmadığını ifade eden Memiş ''Önümüzdeki aylarda enflasyon mevsimsel etkiyle düşüşe geçebilir. Bu sizi yanıltmasın. Ev, araba, arsa ne alacaksanız elinizi çabuk tutun'' uyarısında bulundu. İşte İslam Memiş altın ve dolar yorumu...

Enflasyon çıkmazı

''Fed faiz kararı bu haftanın en önemli ve takip edilmesi gereken verisiydi. Fed 28 yıl aradan sonra 75 baz puan faiz artırımı yaptı. ABD Merkez Bankası Jerome Powell’ın açıklamaları oldukça şahin tondaydı. Powell sene sonuna kadar en z 50 baz puan olmak üzere faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Benim beklentimin üzerinde faiz artışı gerçekleşti. 75 baz puan faiz artışı 2023 yılında küresel ekonomilerin çıkmazda olduğunu ve enflasyon riskinin daha da arttığına işaret ediyor. ABD Merkez Bankası Başkanı her ne kadar faizi düşüreceğiz dese de ben buna pek ihtimal vermiyorum.''

''Merkez Bankası başkanları enflasyonla yalnızca şahin söylemler ve faiz artışı ile mücadele etmeye çalışıyor. Enflasyon rakamları ile mücadelede yalnızca faiz artırımı çözüm olmayacak. Kontrollü bir şekilde insanları fakirleştiriyorlar. Enflasyon bilerek ve isteyerek artırılıyor. Bu nedenle faiz artırımı ile enflasyon düşüreceğiz koca bir masal. Enflasyon geçici olarak düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içerisindesiniz.''

''Mevsimsel etki nedeniyle enflasyonda aşağı yönlü bir hareketlilik göreceğiz. Hasat zamanı ve dünyanın genelinde hareketlenen turizm sezonu nedeniyle enflasyonda geri çekilmeler doğaldır. Ancak bunlar geçici.''

Altın ve dolar tahmini

''Fed’in faiz kararı sonrası dolar endeksi 105 seviyelerini gördü ancak şu an tekrar 103 bandına çekildi. Karar sonrası piyasalarda çok uçan kaçan bir şey olmadı. Bunun nedeni 3 gün önceden Fed faiz kararının fiyatlanması oldu. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü ataklar ve emtia fiyatlarındaki baskılanma beklentinin 3 gün öncesinden alındığını gösterdi. Piyasaların beklentileri doğrultusunda 75 baz puan artış yapıldığında büyük bir hareketlilik yaşanmadı ve piyasalar rahatladı.''

Dolarda bir sonraki adım 17,50

''Bizim yurt içinde dolar için kritik seviyelerimiz var. Dolar/TL kuru 17,30 seviyesinde. Eğer bu seviyenin üzerinde kapanışlar görürsek 17,50 direnç seviyesini takip edeceğiz. Aşağıda ise en güçlü destek seviyesi 16,80 olarak görünüyor. Euro/TL kuru 18,18 seviyesinden işlem görüyor. Euro/dolar paritesi ise 1,04 seviyesinde. Yine de güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Dün 1,03 seviyesine kadar gerilerken bugün kayıplarınızı kazanan parite boğa piyasasına girmeye devam edebilir.

''Gram altın 1.025 dolar seviyesinden işlem görüyor. Güçlü destek seviyesi 950 direnç seviyesi ise 1.050 lira olarak gözlemliyoruz. Ons altın 1.810 dolar seviyesindeyken tekrar bir boğa piyasasına girerek 1.850 dolar kapısında bekliyor. Bu ay sonuna kadar 1.880 dolar bandına kadar yükselebilir.''

Gümüş yatırımcının gözbebeği

''Gümüşün gram fiyatı 12,04 lira seviyesinde. Dün 11,70 seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar dolardan destek alarak yükselişe geçtiğini görüyoruz. Ons gümüş ise 21,59 dolar seviyesinde. Dünyada değerli metaller arasında en çok baskılanan ve en ucuz olan emtia şu an için ons gümüş. Orta ve uzun vadede yatırımcının adeta gözbebeği konumunda.''

''125 dolar seviyesine kadar yükselen brent petrol varil fiyatı 118 dolar seviyesinde. Takip ettiğim güçlü destek seviyesi 116 dolar seviyesi. Eğer bu seviyenin altına sarkarsa 114 dolar test edilebilir. enerji krizi dünyada devam ederken Suudi Arabistan ziyaretinde petrol fiyatları ile alakalı önemli açıklamalar yapabilir. OPEC üyelerine baktığımızda petrol fiyatını aslında çok düşürmek istemediğini görüyoruz. Rusya başı çekmeye devam ediyor. Diğer OPEC üyeleri petrol fiyatlarındaki artışla zengin olmasından dolayı bırakın petrol fiyatlarındaki düşüşleri tekrar yeni rekorlar görmemiz olasılığı çok güçlü gibi duruyor.''

''Kripto paralarda sert düşüşler gördük. Şu anda Bitcoin 20 bin seviyelerini görüyoruz. Hızlı bir toparlanma gelmesi sürpriz olmaz. 24 bin ve devamında 26 bin dolar gelebilir. Her ne kadar sert düşüşler yaşansa da tepki alımıyla yükseliş gerçekleşebilir.''