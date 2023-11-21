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Ekonomi Ne altın ne dolar! Her tahmini çıkan İslam Memiş duyurdu: Gram altın için rakam verdi! Hemen toplayın, birden artacak
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Her tahmini çıkan İslam Memiş duyurdu: Gram altın için rakam verdi! Hemen toplayın, birden artacak

Yeniakit Publisher
2023-11-21 18:10:00 - 2023-11-21 18:15:17
Ne altın ne dolar! Her tahmini çıkan İslam Memiş duyurdu: Gram altın için rakam verdi! Hemen toplayın, birden artacak

Altın, dolar ve gümüş konusunda önemli tahminler yapan ekonomist İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi. Gram altının kaç para olacağı merakla takip edilirken her tahmini tutan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Vatandaşlara para kazandıracak yöntemi böyle açıkladı.

ONS ALTIN FİYATI İÇİN HEDEF YUKARI YÖNLÜ

Uzman isim, "Geçen hafta hızlı yükselişler vardı. Bu hafta geri çekilmeler olabilir özellikle ons altın tarafında. Ons altında ilk önce 1965 sonra 1957 dolar destek seviyelerini takip edicem. Ama ons altın tarafında hedef yine yukarı yönlü" dedi.

"ONS ALTIN 2000 DOLAR TRENDİNDE OLACAK"

Ons altın fiyatının tekrar 2000 dolar seviyesini hedef alan trend çizgisi içerisinde olacağını aktaran Memiş, "Merkez bankalarının faiz artırımlarını sonlandırıyor olması, Fed'in faizi pas geçmesine yönelik beklentilerin artması ve jeopolitik risk geriliminin yükseliyor olması ons altında 2000 dolar seviyesini hedef alacaktır" açıklamasında bulundu.

"GRAM ALTIN FİYATI 1.900-2.000 TL ARALIĞINA YERLEŞECEK"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dün 1.820 TL'yi gören gram altın tarafındaki gelişmelere değinen Memiş, "Dolar kuru güçlü ama ons altın geriliyor dolayısıyla gram altın tarafındaki geri çekilmelerin kısmi olduğunu söyleyebilirim" dedi. Memiş "Önümüzdeki haftalarda gram altın fiyatı tekrar yukarı yönlü hareketle 1.900-2.000 TL aralığına yerleşecek" dedi.

PİYASALARDAKİ FİYATLAMALAR OLUMLU ETKİLENECEK

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle enflasyon ve resesyon ikileminin yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirterek, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.844,16
SATIŞ(TL) 1.844,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.057,00
SATIŞ (TL) 3.098,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 12.381,00
SATIŞ (TL) 12.568,00
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.991,85
SATIŞ (USD) 1.992,17
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ(TL) 1.713,09
SATIŞ(TL) 1.729,10

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