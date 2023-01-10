Ne altın, ne dolar! Çinli kripto milyarderi: TRON mucidi yatırımları, yatırım aracı ve borsa hamlesi şaşırttı!

TRON (TRX)’un mucidi ve kripto par alanında tanınan bir figür olan Justin Sun, yakın zamanda, yatırımlarıyla dikkat çekti. Özellikle, Sun’ın varlıklarını tuttuğu yatırım şirketleri öne çıktı. Diğer yandan TRON kurucusu, danışmanı olduğu Huobi’de iki yeni program duyurdu. İşte detaylar…

TRON mucidi Justin Sun’ın yatırım aracı şaşırttı

Tron’un (TRX) kurucusu ve Çinli kripto milyarderi Justin Sun’ın gizlice kripto varlık yöneticisi Valkyrie’nin en iyi müşterilerinden biri haline geldiği haberi çıktıktan sonra, birçok uzman onun “boomer’lar” için tasarlanmış bir araca bu kadar çok sermaye yatırmasını tuhaf buldu. Gerçekten de, Justin Sun, varlıklarının büyük bir kısmını Valkyrie Digital Assets’te, özellikle de geleneksel finans yatırımlarına aşina olanlara kripto maruziyeti sağlamak için tasarlanmış ayrı yönetilen hesap (SMA) yatırım araçlarından birinde sakladı.

Ocak ayı başlarında Sun’ın sözcüsü, Tron kurucusunun servetinin 500 milyon doları Valkyrie’nin hazinesinde kilitli olduğu için “servetinin bir kısmını ABD’deki varlıklarda” tahsis etmek ve “düzenlenmiş kripto endüstrisi büyümesini” desteklemek istediğini söyledi. Birçok kişinin ilginç bulduğu şey, Sun’ın yatırımlarının, aynı zamanda ABD merkezli para yöneticisi Valkyrie Investments’ın en büyük bölümü olan Valkyrie’nin kripto bölümündeki paranın yüzde 90’ından fazlasını oluşturması oldu. Raporlara göre göre, Sun’ın karar verme sürecinin bir kısmı, milyarderlerin paralarını on yıllardır yurt dışında saklamasına yol açan Çin’deki olumsuz koşullardan etkilendi.

Huobi’ye yönelik çalışmalar hız kazanıyor

Bu sırada Justin Sun, danışmanı olduğu krpto para borsası Huobi’ye yenilikler getirme çabasında. kriptokoin'in aktardığı haberde: Justin Sun, yakın tarihli bir Twitter dizisinde Huobi topluluğuna yeni fikirler sundu. Justin Sun, 9 Ocak’ta attığı bir dizi tweet ile yeni projeleri tanıttı: Huobi Kullanıcı Deneyimi Ödül Girişimi ve Müşteri Deneyimi Danışma Komitesi. Sun, ikincisinde küresel bir danışma kurulu üyesi olarak görev yapacak. Sun, Huobi Global’in geçmişte çalışma ve iletişim yöntemlerini iyileştirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca ona göre toplum ve kanaat önderlerinin yaptığı eleştiri ve fikirler son derece yerindeydi.

Kullanıcı Deneyimi Ödül Programı’na göre, platformun gelişimine katkıda bulunan geri bildirimde bulunan kullanıcılar ödül almaya hak kazanacaktır. Huobi çalışanları yapılan yorumları ve fikirleri inceleyecek ve uygulamayı benimseyenlere hediye paketleri ve ödüller verilecek. Kullanıcı Deneyimi Danışma Komitesi, kilit fikir liderlerine (KOL) ve sektördeki deneyimli kişilere ulaşarak komiteye danışman olarak katılmalarını talep edecektir. Üyeler, Huobi ürünleriyle uygulamalı deneyim yaşama, çalışanlarla etkileşim kurma ve borsanın şeffaf bir ortam sürdürme taahhüdünü izleme şansına sahip olacak.

Geçen hafta Huobi’de yaşanan likidite krizi, borsanın mali durumu hakkında önemli endişelere yol açtı. Sonuç olarak, Justin Sun, diğer borsalardan 1 milyar doların üzerinde stablecoin’i nakde çevirdikten sonra, borsaya yüz milyon dolardan fazla stablecoin taşıdı. Dahası, geçen hafta Huobi’nin resmi sözcüsü, ayı piyasası koşullarını gerekçe göstererek şirketteki işten çıkarmaları doğruladı.

ABD merkezli Metropolitan Commercial Bank, kripto para sektöründeki “son gelişmeler” nedeniyle kripto ile ilgili hizmetleri sona erdireceğini duyurdu.

ABD’de kripto paralar için hizmet veren sayılı bankalardan biri olan Metropolitan Commercial Bank yakın tarihli bir basın açıklamasında, 2017 yılında başlattıkları kripto para hizmetlerini sonlandıracağını duyurdu. Banka bu karara gerekçe olarak kripto piyasalarında yaşanan son gelişmeleri ve düzenleyici ortamdaki önemli değişiklikleri öne sürdü.

koinbulteni'nde yer alan haberde: Öte yandan bankanın kripto para hizmetleri toplam gelirlerinin %1,5‘ini ve toplam mevduatlarının %6‘sını oluşturuyor ve kripto ile ilgili aktif dört kurumsal müşterisi bulunuyor. Metropolitan Commercial Bank, bilançosunda kripto tutmuyor ve müşterilerine kripto varlıkları pazarlamıyor ya da satmıyor. Bu sebeple bankanın söz konusu hizmetlerden çekilmesinin minimum mali etkiye neden olması bekleniyor.

Metropolitan Commercial Bank Başkanı ve CEO’su Mark DeFazio konuyla ilgili yaptığı açıklamada konuyu dikkatli şekilde incelediklerini ve stratejileri gereği bu kararı aldıklarını ifade etti:

Kripto ile ilgili müşteriler, varlıklar ve mevduatlar hiçbir zaman şirketin işinin önemli bir bölümünü temsil etmedi ve şirketi hiçbir zaman önemli finansal risklere maruz bırakmadı.

ABD’li düzenleyici kurumlar; ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Denetleyici Ofisi (OCC) dahil olmak üzere düzenleyici kurumlar tarafından paylaşılan toplu bir bildiride, bankalar Bitcoin (BTC) ve kripto para riskleri hakkında uyarılmıştı.