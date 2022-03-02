Ne altın ne de dolar! İslam Memiş'ten olay tahmin: Nerede olursa olsun, hemen almalısınız

Piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlatması devam ediyor. 2 Mart Çarşamba günü "Altın, dolar, petrol fiyatları ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok kritik bir tavsiye geldi.

Vatandaşlara yatırımlarını arsa ve gayrimenkule yapması tavsiyesinde bulunan İslam Memiş, “‘Arsa almalı mıyım?’ diyenler, evet kardeşim arsa almalısın. Nereden olursa olsun. Dünyada enflasyon artmaya devam ediyor. Bu bir şey değil. Öyle bir enflasyon olacak ki 2022 ve 2023 yıllarında insanoğluna toprağın değerini bir kez daha hatırlatacak. Daha kuraklığı, tedarik problemlerini ve enflasyon fiyatlarının çarşı pazara yansımasını tam görmedik. Bunlar bir şey değil. Hiç zaman kaybetmeden arsa almalısınız. Emlak fiyatlarının düşeceğini asla düşünmüyorum. Aksine yükselecek. Çünkü dolarla maliyeti olan bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye dışarıdan göç almaya devam eden bir ülke ve bu devam edecek. O yüzde bir tane 3+1 daire alacağınıza iki tane 1+1 daire almak daha mantıklı. Ve kiralar da yükselecek. O yüzden ev almayı geciktirmeyin. Krediler şu an ucuz. Faiz hassasiyeti olanlar eş dosttan döviz veya altın borcu alırsa her yıl yüzde yüz katlanacak. Enflasyon demek ev ve arsa fiyatlarının yükselmesi demek. O yüzden paranız hazırsa hemen satın alın” diye konuştu.