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Ekonomi Ne altın ne de dolar! Hatice Kolçak onu işaret etti: Elimde para varsa hemen alırım
Ekonomi

Ne altın ne de dolar! Hatice Kolçak onu işaret etti: Elimde para varsa hemen alırım

Yeniakit Publisher
2023-08-04 15:26:00 -
Ne altın ne de dolar! Hatice Kolçak onu işaret etti: Elimde para varsa hemen alırım

Ekonomist Hatice Kolçak, borsa için alım fırsatını açıkladı. Kolçak'ın kullandığı ifadeler yatırımcılar için oldukça dikkat çekiciydi. İşte Hatice Kolçak'ın o açıklamaları...

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Ekonomi gündemine ilişkin açıklama yapan ekonomist Hatice Kolçak, borsaya ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Alım fırsatı için barajı paylaşan Kolçak şunları kaydetti:

Dün borsa 7 bin 300'lerin üzerine çıktı. Gayet güzel herkesin morali düzeldi. Çünkü artık 7 bin 800'lere gidebileceğini gösterdi ama kapanış oradan gelmedi. Kapanış kritik bir yerden geldi, 7 bin 221'den geldi. 

Kritik bir nokta. Bir düzeltme yapması gerekiyor. Borsada soluksuz hiç durmadan bir yükseliş olmaz. Bir yerden bir satış gelmesi lazım. Bir düzeltme gelmesi lazım. O satışı görmedik daha. Dolasıyla kritik bir noktada kapattı. Bugün biraz daha dikkatli olunması gereken bir gün. 7 binlerin üzerinde kaldığı sürece orta ve uzun vadede sıkıntı yok.
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Ama 7 binlerin altına sarkma olursa artık buraya dikkat etmek lazım. Biraz daha satış derinleşecek anlamına geliyor. Tamamen düşmesi alım fırsatı olacak benim için. Ne kadar aşağıya gelirse benim için oralardan alım fırsatı olacak. 

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