‘Ne altın ne de dolar’ dedi ve 'fiyatları çıldırdı' diyerek duyurdu

Gümüş fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girdi. Gümüş ons fiyatı 30 doları görürken teknik analist Tunç Şatıroğlu, "Bu yıl için vermiş olduğum 33 hedefine sonra da 40'a gidebilir." dedi.

Geçtiğimiz Perşembe günü güçlenme hareketine başlayan gümüş dolar bazında onsu 30.07 dolara kadar yükseldi. Türk Lirası bazında baktığımızda ise gümüşün gramı 6.96 liradan satılıyor.

Son üç işlem gününde onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara yükselen gümüş yatırımcısına yüzde 21 civarında kazandırmış oldu.

Peki bu yükseliş daha ne kadar sürecek? Teknik analist Tunç Şatıroğlu, merak edilen soruya ilişkin Twitter hesabında kritik değerlendirmelerde bulundu. Şatıroğlu, şu ifadelere yer verdi:

Gümüş zaten önündeki önemli dirençleri aşmıştı. Asya piyasalarındaki güçlü alımla 29 direncine geldi. Burasını geçmesi ilk seferde mümkün olmayabilir. Ancak altın yükselişini sürdürecek olursa 29'u da geçip bu yıl için vermiş olduğum 33 hedefine sonra da 40'a gidebilir.