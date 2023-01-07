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Ekonomi Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: Bu ay satın alan kazanır
Ekonomi

Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: Bu ay satın alan kazanır

Altın, dolar, euro ve gümüşün yeni yıldaki performansı merak içerisinde bekleniyor. Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, 'Nasıl Bir Ekonomi Tv' kanalında önemli yorumlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 14:39:00 -
Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: Bu ay satın alan kazanır

Para Piyasaları Uzmanı Tunç Şatıroğlu, 'Paramızı enflasyon baskısından nasıl kurtarırız?' sorusuna cevap verdi.

Şatıroğlu, "Bu ay altına hatta gümüşe geçilebilir. Gümüş çünkü yükselişlerde iki katı. Altına göre daha cazip bence kalırsa. Gümüşün alımı da var. Alımı kolay. Onu tavsiye ediyorum. Böyle bir altın-gümüş riski almayanlar euro ve sterlin alabilirler. TL/dolardan ziyade euro ya da sterline yatırım yapılabilir" dedi.

Seçim sonrasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şatıroğlu, "Seçimden sonra bir süper bono açıklanabilir. Yani hükümet kalsın ya da değişsin, bu konuda önemli değil. Süper bono duyurusu gelebilir" dedi.

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