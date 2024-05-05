Ne altın ne de borsa... İşte zengin edecek yeni yatırım aracı!

Doğal etkenlerin içsel olarak oluşturmuş olduğu mineraller, yer kabuğu derinliklerinde saklı hazineler gibidir. Altın ve gümüş gibi ünlü metallerin yanı sıra, varlıkların değerini 1 gram aşan değerlere sahip nadir metaller de peş peşe keşfediliyor. Dikkatli inceleme ve araştırmalar sonucunda farklı yapı ve değerlere sahip birçok değerli metal ortaya çıkarılmaktadır. Nadir olmaları ve madenciliğinin zorluğu nedeniyle bu mineraller son derece değerlidir.

Zorlu madencilik sürecine rağmen bu madenlerin keşifleri hem kaşifleri hem de yatırımcıları sevindirmekte. Altın ve gümüşe yatırım yapmanın yanı sıra, daha az bilinen ancak yüksek kaliteli çeşitli metaller de piyasada faaliyet göstermektedir. İşte dünyanın en değerli madenleriyle satış fiyatları..

PALADYUM

Paladyum platine benzer, Pd sembolü ile tanımlanabilir ve atom numarası 46'dır. Paladyum, 1803 yılında William Hyde Wollaston tarafından keşfedilmiştir ve değerli metallerin arasında önemli bir yer tutmaktadır. Beyaz altın üretiminde kullanılan paladyum nadir ve değerli bir metaldir.

RODYUM

Rodyum periyodik tabloda Rh sembolü ile temsil edilir ve atom numarası da 45 olan elementtir. Rodyum platin grubuna aittir ve nadir bir gümüş metalidir. Rodyum, alaşımlarda katalizör olarak platinle birlikte kullanılır ve dünyadaki en pahalı metallerden biridir.

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İRİDYUM

İridyumun sembolü Ir olup atom numarası 77 olan kimyasal bir elementtir. Gümüşi beyaz iridyum, platin grubunun bir geçiş metali şeklinde bilinir. İridyum son derece sert ve kırılgan olduğundan yüksek sıcaklıklarda da korozyona karşı dayanıklıdır.

RUTENYUM

Rutenyum, sembolü Ru ve atom numarası da 44 olan kimyasal bir elementtir. Gümüşi kaba bir metal olan rutenyum, elektrokaplama endüstrisinde ve katalizör şeklinde kullanılır. Nadir Rutenyum nadir bir metaldir.





TRİTYUM

Tritium veya trityum, tiyatrolarda, okullarda ve işyerlerinde kurtarma işaretlerinde kullanılan maddedir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca trityum ÇIKIŞ işareti var. Trityumun kendine has özellikleri vardır ve nadir bir madde şeklinde dikkat çekmektedir.