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Spor Ndombele maç sonu isyan etti
Spor

Ndombele maç sonu isyan etti

Yeniakit Publisher
2024-01-07 23:32:00 -
Ndombele maç sonu isyan etti

Galatasaray'da beklenini veremeyen Tanguy Ndombele isyan etti.

Galatasaray'a geldiği günden beri eleştirilerin hedefinde olan Tanguy Ndombele, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Ndombele, "Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'a geldiği günden beri performanıyla büyük eleştiri alan Galatasaraylı Tanguy Ndombele, Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Karşılaşma hakkında konuşan futbolcu, "Genel olarak iyi oynadığımızı, maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"Ne isteniyorsa yapıyorum"

Kendi performansı için de konuşan Ndombele, "Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum" dedi.
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