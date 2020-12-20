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Spor NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat
Spor

NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

Utah Jazz ile 5 yıl için 205 milyon dolar karşılığında anlaşan Gobert, NBA tarihinin en fazla kazanan pivotu oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:55:29 -
NBA'de Utah Jazz'dan Fransız pivot Rudy Gobert'e rekor kontrat

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Fransız pivot Rudy Gobert, takımı Utah Jazz ile rekor sözleşmeye imza attı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Jazz'ın 28 yaşındaki Gobert ile 205 milyon dolar karşılığında 5 yıllık yeni kontrat imzaladığı belirtildi.

Bu anlaşmayla Gobert'in NBA tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmeye sahip pivot olduğu ifade edildi.

Jazz'da 2013'ten bu yana forma giyen Gobert, iki kez yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanmış, bir defa da all-star seçilmişti.

Gobert, geçen sezon takımıyla maç başına 15,1 sayı, 13,5 ribaunt, 2 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

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