  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo
Spor

NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

Bu sezon yılın savunmacısı seçilen Milwaukee Bucks'ın yıldızı, aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:02:06 -
NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2019-2020 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo oldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Houston Rockets'tan James Harden'ı geçerek ödüle layık görüldü.

Bu sezon yılın savunmacısı seçilen Antetokounmpo, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu olarak tarihe geçti.

NBA'de geçen sezon da en değerli oyuncu seçilen Antetokounmpo, bu ödüle üst üste ikinci kez layık görülen 12. basketbolcu oldu.

Milwaukee Bucks'ın yıldızı ayrıca, Kareem Abdul-Jabbar ve LeBron James'in ardından 25 yaşına kadar birden fazla en değerli oyuncu ödülünü kazanan 3. isim olarak efsaneler arasına girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi
Gündem

Yunan medyasından büyük panik: Konu çok ciddi

Türkiye'nin KKTC'deki "Kapalı Maraş" hamlesi Yunan medyasında büyük yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi Türkiye'nin hamles..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı