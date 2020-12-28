NBA'de Rekor kırıldı! Bir devrede 50 sayı fark atıldı
NBA'de Los Angeles Clippers ve Dallas Mavericks arasında oynanan maçın ilk yarısında Angeles Clippers bir devrede 50 sayı fark yedi.
NBA'de bir rekor kırıldı. Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'a karşı ilk yarıda 50 sayı fark attı.
Maça süper yıldızı Kawhi Leonard'dan yoksun başlayan Los Angeles Clippers tarihi fark yedi.
Mücadelenin ilk yarısı Dallas Mavericks lehine 77-27 bitti ve bu 50 sayılık fark, NBA tarihinde bir yarıda atılan en büyük fark oldu.