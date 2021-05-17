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Spor NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Spor

NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun sona ermesiyle oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:31:00 -
NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun sona ermesiyle oynanacak play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Batı Konferansı

Utah Jazz (1) -Play-in galibi (8)

Phoenix Suns (2) -Play-in galibi (7)

Los Angeles Clippers (4) -Dallas Mavericks (5)

Denver Nuggets (3) -Portland Trail Blazers (6)

Doğu Konferansı

Philadelphia 76ers (1) -Play-in galibi (8)

Brooklyn Nets (2) -Play-in galibi (7)

New York Knicks (4) -Atlanta Hawks (5)

Milwaukee Bucks (3) -Miami Heat (6)

2'şer takım Play-in turundan gelecek

Kendi konferanslarında ilk 6 sıraya giremeyen 4'er takım play-in turu oynayarak play-off'lara katılabilmek için mücadele edecek.

Batı Konferansı'nı 7. sırada bitiren son şampiyon Los Angeles Lakers ile sezonu 8. sırada tamamlayan Golden State Warriors play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Phoenix Suns'ın rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs maçının galibiyle oynayacak. Bu eşlemede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Utah Jazz olacak.

Doğu Konferansı'nı 7. sırada bitiren Boston Celtics ile sezonu 8. sırada bitiren Washington Wizards, play-in turunda karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Brooklyn Nets'in rakibi olacak. Eşleşmede yenilen takım ise Indiana Pacers-Charlotte Hornets maçının galibiyle oynayacak. Bu eşleşmede üstünlüğü kuran takımın rakibi ise Philadelphia 76ers olacak.

 

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