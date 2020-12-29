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Spor NBA'de Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti
Spor

NBA'de Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:49:01 -
NBA'de Lakers bu sezon ikinci kez kaybetti

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'a 115-107 yenilerek bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında Portland Trail Blazers, özellikle son çeyrekteki etkili savunmasının yardımıyla Los Angeles Lakers'ı 8 sayı farkla yendi.

Sezonun ikinci galibiyetine uzanan Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Gary Trent Jr. 28 sayı, CJ McCollum 20 sayı ve 11 asist, Jusuf Nurkic 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Mağlubiyet ve galibiyet sayıları 2'ye eşitlenen Lakers'ta all-star LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Dennis Schroder 24 sayı, Anthony Davis ise 13 sayı ve 10 ribauntla oynadı.


- Rockets'ta kötü gidişat sürüyor


Denver Nuggets, bu sezonki üçüncü maçında ilk galibiyetini, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Houston Rockets'ı 124-111'lik skorla yenerek aldı.

Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic 19 sayı, 18 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Jamal Murray 21, Paul Millsap 19 sayı, Michael Porter 14 sayı ve 9 ribauntla galibiyete katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Rockets'ta James Harden 34 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla sahanın en skorer ismi oldu. Christian Wood 23, David Nwaba 14, Sterling Brown ise 12 sayıyla mücadele etti.


- Sonuçlar

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 128-120

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves: 111-116

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 109-110

Denver Nuggets-Houston Rockets: 124-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 107-115

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