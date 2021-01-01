  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı
Spor

NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 11:16:38 -
NBA'de John Wall iki yıl sonra sahalara döndü, Rockets ilk kez kazandı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'i 122-119 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle iki yıl sahalardan uzak kalan ve bu sezon Rockets'a takas edilen all-star oyun kurucu John Wall, Kings'i 122-119 yendikleri mücadelede 22 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performans sergiledi.

Üçüncü maçında ilk galibiyetini alan Rockets'ta James Harden 33, Christian Wood 21 sayıyla oynadı.

Harrison Barnes'ın 24, Richaun Holmes ve De'Aaron Fox'un 22'şer sayısı, Kings'in ikinci mağlubiyetini engelleyemedi.


- Cavaliers, Pacers'a kaybetti


Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'a 119-99 yenildi.

Sezonun ikinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 28, Darius Garland 21 sayı kaydetti. Mücadelede 21 dakika 20 saniye sahada kalan Cedi Osman, 3 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti.

Dördüncü galibiyetine ulaşan Pacers'ta Domantas Sabonis 25, Doug McDermott 18, Malcolm Brogdon 17 sayı buldu.


- Sonuçlar

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 119-99

Washington Wizards-Chicago Bulls: 130-133

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 92-116

Houston Rockets-Sacramento Kings: 122-119

Toronto Raptors-New York Knicks: 100-83

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 80-113

Utah Jazz-Phoenix Suns: 95-106

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Bayraktar
Teknoloji

Haluk Bayraktar "çalışmalara hız verdik" deyip açıkladı: Yüzde 70'lere çıktı

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayisindeki yerlilik oranının Milli Teknoloji Hamlesi'nin de katkısıyla yüzd..
Utanmıyorlar! Olay Tv tiyatrosunda son perde
Medya

Utanmıyorlar! Olay Tv tiyatrosunda son perde

Banu Güven adlı gazeteci, yayın hayatı Cavit Çağlar'ın kişisel kararı ile sona eren Olay TV'ye ilişkin akılalmaz iddialarda bulundu...
300 senelik sorunda sıcak gelişme! Duyurdular: Ön anlaşma sağlandı
Dünya

300 senelik sorunda sıcak gelişme! Duyurdular: Ön anlaşma sağlandı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Brexit'in 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesine saatler kala İngiltere ile Cebelitarık konusunda ön ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay