Son Haberler

Ülker Bisküvi yılın 9 ayını 80,9 milyar lira ciroyla kapattı! KAP'a bildirildi

6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan “İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!”

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Terörsüz Türkiye hayat memat meselesidir! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da buluştu

“64 Bin Çocuk Katledildi, 300 Bin Filistinli Çocuk Okulsuz! Gündüz derslik gece sığınma evi

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

MHP: Namus sözü! Cumhur ittifakı olduğu sürece hainler hedeflerine ulaşamaz!

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Özgür Özel ve 11 milletvekili hakkında fezleke! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu
NBA’de dengeler değişiyor! Alperen Şengün ilk 10’a adını yazdırdı

NBA’de dengeler değişiyor! Alperen Şengün ilk 10’a adını yazdırdı

Houston Rockets formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken milli basketbolcu Alperen Şengün, sezonun en değerli oyuncuları listesinde 10. sırada kendine yer buldu. Şengün’ün oyunu, hem ABD basınında hem de basketbol çevrelerinde büyük övgü toplarken Türkiye’de de gururla takip ediliyor.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) mücadele eden milli yıldız Alperen Şengün, gösterdiği performansla ligin en değerli oyuncuları arasına girdi. NBA tarafından açıklanan 2025-26 sezonu MVP sıralamasında Houston Rockets’ın genç pivotu 10. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde, 33.3 sayı ortalamasıyla Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) bulunuyor. Tam liste şöyle:

Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder

Samsunspor’dan Avrupa’da büyük başarı

Beşiktaş’ta hazırlıklar tamam! Antalyaspor deplasmanı için son adım atıldı

Beşiktaş’ın, Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Denizli, olumsuz davranışları nedeniyle açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen bir kadın memurun, sevgilisi ile bir olup kendisi hakkı..
Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmayı resmen kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Orta Asya l..
