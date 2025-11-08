NBA’de dengeler değişiyor! Alperen Şengün ilk 10’a adını yazdırdı
Houston Rockets formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken milli basketbolcu Alperen Şengün, sezonun en değerli oyuncuları listesinde 10. sırada kendine yer buldu. Şengün’ün oyunu, hem ABD basınında hem de basketbol çevrelerinde büyük övgü toplarken Türkiye’de de gururla takip ediliyor.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) mücadele eden milli yıldız Alperen Şengün, gösterdiği performansla ligin en değerli oyuncuları arasına girdi. NBA tarafından açıklanan 2025-26 sezonu MVP sıralamasında Houston Rockets’ın genç pivotu 10. sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde, 33.3 sayı ortalamasıyla Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) bulunuyor. Tam liste şöyle:
Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder