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Spor

NBA'de 76ers forması giyen Simmons sakatlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:17:01 -
NBA'de 76ers forması giyen Simmons sakatlandı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ın all-star oyuncusu Ben Simmons, sol dizinden sakatlandı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün oynanan 76ers-Washington Wizards maçının 3. çeyreğinde yaşadığı sakatlık yüzünden sahayı terk etmek zorunda kalan Simmons'ın sol diz kapağında kısmi çıkık tespit edildi.

MR sonucunda bağ dokusunda hasar görünmediği ancak 24 yaşındaki oyuncunun sahalara ne zaman döneceğinin de belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Kariyerinde 2 kez all-star seçilen Simmons, bu sezon 16,4 sayı, 8 asist ve 7,8 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

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