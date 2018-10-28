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NBA'de 14 yıl sonra ikinci Japon!

NBA'de Batı Konferansı ekiplerinden Memphis Grizzlies formasıyla sahaya çıkan Yuta Watanabe, ligde 14 yıl sonra forma giyen ikinci Japon oyuncu oldu.

28 Ekim 2018 Pazar 13:08
NBA'de 14 yıl sonra ikinci Japon!

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, NBA'de bu sabaha karşı oynanan normal sezon mücadelesinde Memphis Grizzlies formasıyla sahaya çıkan forvet Yuta Watanabe, 2004'te 4 maçta Phoenix Suns formasıyla mücadele eden Yuta Tabuse'nin ardından ligde forma giyen ikinci Japon basketbolcu oldu.

Grizzles'ın Batı Konferansı mücadelesinde Phoenix Suns'ı 117-96 yendiği maçın bitimine 4 dakika 31 saniye kala oyuna giren 24 yaşındaki çaylak oyuncu, 2 sayı ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

İlk kez 2 Kasım 2004'te Phoenix Suns'ın Atlanta Hawks'a karşı oynadığı maçta süre alan oyun kurucu Tabuse, NBA'de forma giyen ilk Japon vatandaşı olmuştu. Tabuse, 4 maç kadroda yer aldıktan sonra Aralık 2004'te Suns ile yollarını ayırmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:08
  1. Yuta Watanabe
  2. NBA
  3. Memphis Grizzlies
  4. Japon basketbolcu

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