NBA yıldızı iddiaları doğruladı: Müslüman'ım, oruç tutuyorum

NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Kyrie Irving, takımının Boston Celtics'i 109-104 yendikleri maçın ardından Müslüman olduğunu ve Ramazan ayında oruç tuttuğunu açıkladı.

Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğunu açıklayan Kyrie Irving, "Sosyal medyada hakkımda çıkan 'Ramazan Kyrie' sözleri doğru. Evet Ramazan ayında oruç tutuyorum. Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan dolayı mutluyum. Bu sadece Allah'a hizmetimi adamaktır. Bana rehberlik eden bu hisle devam ediyorum. Topluluğumun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan çok mutluyum. Eğer Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçası. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum." dedi.