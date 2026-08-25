NBA ve FIBA İstanbul’da düzenleyecek! İşte Basketball Without Borders Next Up Erkekler Kampı’na katılacak uluslararası yeteneklerin listesi
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6 kıtaya yayılan 44 ülke ve bölgeden 78 genç yetenek, 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı için İstanbul’da bir araya gelecek. 20’den fazla NBA ve FIBA oyuncusu, efsanesi, antrenörü ve yetkilisi kampta hazır bulunacak.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 26 Ağustos Çarşamba - 29 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde birincisi düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı’na 6 kıtadaki 44 ülke ve bölgeden katılacak toplam 78 lise çağındaki genç yeteneğin listesini açıkladı.
Kamp katılımcıları; Cleveland Cavaliers Baş Antrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, 2020-21 Kia En İyi Çaylaklar Takımı’na (All-Rookie first team) seçilen Saddiq Bey (New Orleans Pelicans), 2023 NBA Şampiyonu Thomas Bryant (Cavaliers), 2024-25 Kia En İyi Çaylaklar İkinci Takımı’na seçilen Bub Carrington (Washington Wizards), NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı Oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalyan Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 Kia NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) ve Philadelphia 76ers Oyuncusu Jabari Walker’ın aralarında bulunduğu mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları ile antrenörlerinin rehberliğinde atletik testlere, hareket verimliliği çalışmalarına, yetenek geliştirme istasyonlarına, 3'e 3 müsabakalara, yaşam beceri seminerlerine ve 5'e 5 maçlara katılacaklar.
2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından, üçüncü kez İstanbul’da hayata geçirilecek BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması olacak. NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenlenecek. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonun birincisi ise 2026 yılının sonbaharında düzenlenecek.
Kampın son gününde düzenlenecek törenle; sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp MVP’si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı (Defensive MVP) ve Playoff MVP'si ödülleri takdim edilecek.
NBA’de son sezonun açılış gecesi, takım kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarına katılmış 50’den fazla oyuncu bulunuyordu. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Avrupa 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Afrika 2012) da bu isimler arasında yer almıştı. 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.
“Erkekler BWB Next Up 2026” turnuvasına katılan mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları, antrenörleri ve görevlilerinin tam listesi aşağıda yer almaktadır:
|
İSİM
|
TAKIM
|
ÜLKE
|
NBA OYUNCULARI
|
Dominick Barlow
|
Philadelphia 76ers
|
ABD
|
Saddiq Bey
|
New Orleans Pelicans
|
ABD
|
Thomas Bryant
|
Cleveland Cavaliers
|
ABD
|
Bub Carrington
|
Washington Wizards
|
ABD
|
Brook Lopez
|
LA Clippers
|
ABD
|
Khris Middleton
|
Washington Wizards
|
ABD
|
Jalen Suggs
|
Orlando Magic
|
ABD
|
Jabari Walker
|
Philadelphia 76ers
|
ABD
|
NBA ANTRENÖRLERİ VE PERSONELİ
|
Kenny Atkinson
|
Cleveland Cavaliers
|
ABD
|
Caron Butler
|
Miami Heat
|
ABD
|
Dahntay Jones
|
LA Clippers
|
ABD
|
Jannero Pargo
|
Indiana Pacers
|
ABD
|
Lamar Skeeter
|
Charlotte Hornets
|
ABD
|
Greg St. Jean
|
Los Angeles Lakers
|
ABD
|
Ekpe Udoh
|
Atlanta Hawks
|
ABD (Nijerya bağlantılı)
|
James White
|
Minnesota Timberwolves
|
ABD
|
NBA VE FIBA EFSANELERİ
|
Vlade Divac
|
NBA and FIBA Legend
|
Sırbistan
|
Danilo Gallinari
|
NBA and FIBA Legend
|
İtalya
|
KAMP DİREKTÖRLERİ
|
Chris Ebersole
|
Los Angeles Lakers
|
ABD
|
Prosper Karangwa
|
Philadelphia 76ers
|
Kanada / Ruanda
|
Adam Simon
|
Miami Heat
|
ABD
|
Mike Zarren
|
Boston Celtics
|
ABD
|
GÜÇ VE KONDİSYON
|
Isaiah West
|
Brooklyn Nets
|
ABD
|
Emily Zaler
|
Philadelphia 76ers
|
ABD
|
ATLETİK ANTRENÖRLER
|
Dan Shimensky
|
Denver Nuggets
|
ABD
|
Casey Smith
|
New York Knicks
|
ABD
Erkekler BWB Next Up 2026 programına katılan oyuncuların tam listesi aşağıda yer almaktadır (Değişiklik gösterebilir):
|
NAME
|
COUNTRY / TERRITORY
|
Jose Dias
|
Angola
|
Facundo Mathieu
|
Arjantin
|
Enzo Roth
|
Arjantin
|
Riak Akhuar
|
Avustralya
|
John Aryang
|
Avustralya
|
Yahya Başaran
|
Avustralya
|
Antonio Browne
|
Avustralya
|
William Troy Hamilton
|
Avustralya
|
Manu Agbason
|
Azerbaycan
|
Hassan Oshobuge Abdulkadir
|
Bahreyn
|
Aaron Ona Embo
|
Belçika
|
Imran Subasic
|
Bosna Hersek
|
Lucas Moro
|
Brezilya
|
Victor Santos
|
Brezilya
|
Isaiah Clarke
|
Kanada
|
Noah D’Acre
|
Kanada
|
Kenyon St. Louis
|
Kanada
|
Kingston Thomas
|
Kanada
|
Boran Yue
|
Çin
|
Zhanfeng Zhou
|
Çin
|
Marek Houska
|
Çek Cumhuriyeti
|
Martin Sibal
|
Çek Cumhuriyeti
|
Martin Simko
|
Çek Cumhuriyeti
|
Neora Francis Ossete Toly
|
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
|
Lucas Troels-Smith
|
Danimarka
|
Malvin Duran
|
Dominik Cumhuriyeti
|
Robert Kangur
|
Estonya
|
Mathias Fabien
|
Fransa
|
Messi Yangala
|
Fransa
|
Mansour Bayo
|
Gambia
|
Mamadou Samba
|
Gambia
|
Herbert Roland Senghore
|
Gambia
|
Lucai Anderson
|
Almanya
|
Paul Plato
|
Almanya
|
Caspar Vossenberg
|
Almanya
|
Angelos Zoupas
|
Yunanistan
|
Vince Gaspar
|
Macaristan
|
Lapo Santini
|
İtalya
|
Minty Jean-Philippe Dylan Oka
|
Fildişi Sahilleri
|
Gabrielius Buivydas
|
Litvanya
|
Jokubas Kukta
|
Litvanya
|
Kristupas Sabeckas
|
Litvanya
|
Luca Balducci
|
Meksika
|
Yair Olano
|
Meksika
|
Luka Malovic
|
Karadağ
|
Marko Popovic
|
Karadağ
|
Tawhiri Cate
|
Yeni Zelanda
|
Liam Keogh
|
Yeni Zelanda
|
Zach Rampton
|
Yeni Zelanda
|
Justin Akengbowa
|
Nijerya
|
Kalu Miracle Ebubechukwu
|
Nijerya
|
Prince Carino
|
Filipinler
|
Lukasz Lysek
|
Polonya
|
Miguel Sousa
|
Portekiz
|
Dwight Gaines
|
Porto Riko
|
Ameer Hausawi
|
Katar
|
Azam Yakan
|
Katar
|
Serigne Saliou Mbodji
|
Senegal
|
Petar Bjelica
|
Sırbistan
|
Matija Lukic
|
Sırbistan
|
Ognjen Simjanovski
|
Sırbistan
|
Lun Jarc
|
Slovenya
|
Taejoon Park
|
Güney Kore
|
Emmanuel Aguer Majak
|
Güney Sudan
|
Eghosa Odeje
|
İspanya
|
Troy Hilamani Kaufusi
|
Tonga
|
Abderahmen Bouguerra
|
Tunus
|
Adem Rafrafi
|
Tunus
|
Beşir Briant
|
Türkiye
|
Darius Karutasu
|
Türkiye
|
Rüzgar Öpçün
|
Türkiye
|
Demir Öztürk
|
Türkiye
|
Ömer Şık
|
Türkiye
|
Dmytro Datsenko
|
Ukrayna
|
Oliver Bishop
|
Birleşik Krallık
|
Maxx Tjongondjoza
|
Birleşik Krallık
|
Kevin Gutierrez
|
Venezuela
|
Julio Vasquez
|
Venezuela