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Spor NBA ve FIBA İstanbul’da düzenleyecek! İşte Basketball Without Borders Next Up Erkekler Kampı’na katılacak uluslararası yeteneklerin listesi
Spor

NBA ve FIBA İstanbul’da düzenleyecek! İşte Basketball Without Borders Next Up Erkekler Kampı’na katılacak uluslararası yeteneklerin listesi

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NBA ve FIBA İstanbul’da düzenleyecek! İşte Basketball Without Borders Next Up Erkekler Kampı’na katılacak uluslararası yeteneklerin listesi

6 kıtaya yayılan 44 ülke ve bölgeden 78 genç yetenek, 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı için İstanbul’da bir araya gelecek. 20’den fazla NBA ve FIBA oyuncusu, efsanesi, antrenörü ve yetkilisi kampta hazır bulunacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 26 Ağustos Çarşamba - 29 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde birincisi düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı’na 6 kıtadaki 44 ülke ve bölgeden katılacak toplam 78 lise çağındaki genç yeteneğin listesini açıkladı.

Kamp katılımcıları; Cleveland Cavaliers Baş Antrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, 2020-21 Kia En İyi Çaylaklar Takımı’na (All-Rookie first team) seçilen Saddiq Bey (New Orleans Pelicans), 2023 NBA Şampiyonu Thomas Bryant (Cavaliers), 2024-25 Kia En İyi Çaylaklar İkinci Takımı’na seçilen Bub Carrington (Washington Wizards),  NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı Oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalyan Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 Kia NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) ve Philadelphia 76ers Oyuncusu Jabari Walker’ın aralarında bulunduğu mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları ile antrenörlerinin rehberliğinde atletik testlere, hareket verimliliği çalışmalarına, yetenek geliştirme istasyonlarına, 3'e 3 müsabakalara, yaşam beceri seminerlerine ve 5'e 5 maçlara katılacaklar.

2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından, üçüncü kez İstanbul’da hayata geçirilecek BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması olacak. NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenlenecek. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonun birincisi ise 2026 yılının sonbaharında düzenlenecek.

Kampın son gününde düzenlenecek törenle; sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp MVP’si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı (Defensive MVP) ve Playoff MVP'si ödülleri takdim edilecek.

NBA’de son sezonun açılış gecesi, takım kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarına katılmış 50’den fazla oyuncu bulunuyordu. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Avrupa 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Afrika 2012) da bu isimler arasında yer almıştı. 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.

“Erkekler BWB Next Up 2026” turnuvasına katılan mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları, antrenörleri ve görevlilerinin tam listesi aşağıda yer almaktadır:

İSİM

TAKIM

ÜLKE

NBA OYUNCULARI

Dominick Barlow

Philadelphia 76ers

ABD

Saddiq Bey

New Orleans Pelicans

ABD

Thomas Bryant

Cleveland Cavaliers

ABD

Bub Carrington

Washington Wizards

ABD

Brook Lopez

LA Clippers

ABD

Khris Middleton

Washington Wizards

ABD

Jalen Suggs

Orlando Magic

ABD

Jabari Walker

Philadelphia 76ers

ABD

NBA ANTRENÖRLERİ VE PERSONELİ

Kenny Atkinson

Cleveland Cavaliers

ABD

Caron Butler

Miami Heat

ABD

Dahntay Jones

LA Clippers

ABD

Jannero Pargo

Indiana Pacers

ABD

Lamar Skeeter

Charlotte Hornets

ABD

Greg St. Jean

Los Angeles Lakers

ABD

Ekpe Udoh

Atlanta Hawks

ABD (Nijerya bağlantılı)

James White

Minnesota Timberwolves

ABD

NBA VE FIBA EFSANELERİ

Vlade Divac

NBA and FIBA Legend

Sırbistan

Danilo Gallinari

NBA and FIBA Legend

İtalya

KAMP DİREKTÖRLERİ

Chris Ebersole

Los Angeles Lakers

ABD

Prosper Karangwa

Philadelphia 76ers

Kanada / Ruanda

Adam Simon

Miami Heat

ABD

Mike Zarren

Boston Celtics

ABD

GÜÇ VE KONDİSYON

Isaiah West

Brooklyn Nets

ABD

Emily Zaler

Philadelphia 76ers

ABD

ATLETİK ANTRENÖRLER

Dan Shimensky

Denver Nuggets

ABD

Casey Smith

New York Knicks

ABD

Erkekler BWB Next Up 2026 programına katılan oyuncuların tam listesi aşağıda yer almaktadır (Değişiklik gösterebilir):

NAME

COUNTRY / TERRITORY

Jose Dias

Angola

Facundo Mathieu

Arjantin

Enzo Roth

Arjantin

Riak Akhuar

Avustralya

John Aryang

Avustralya

Yahya Başaran

Avustralya

Antonio Browne

Avustralya

William Troy Hamilton

Avustralya

Manu Agbason

Azerbaycan

Hassan Oshobuge Abdulkadir

Bahreyn

Aaron Ona Embo

Belçika

Imran Subasic

Bosna Hersek

Lucas Moro

Brezilya

Victor Santos

Brezilya

Isaiah Clarke

Kanada

Noah D’Acre

Kanada

Kenyon St. Louis

Kanada

Kingston Thomas

Kanada

Boran Yue

Çin

Zhanfeng Zhou

Çin

Marek Houska

Çek Cumhuriyeti

Martin Sibal

Çek Cumhuriyeti

Martin Simko

Çek Cumhuriyeti

Neora Francis Ossete Toly

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Lucas Troels-Smith

Danimarka

Malvin Duran

Dominik Cumhuriyeti

Robert Kangur

Estonya

Mathias Fabien

Fransa

Messi Yangala

Fransa

Mansour Bayo

Gambia

Mamadou Samba

Gambia

Herbert Roland Senghore

Gambia

Lucai Anderson

Almanya

Paul Plato

Almanya

Caspar Vossenberg

Almanya

Angelos Zoupas

Yunanistan

Vince Gaspar

Macaristan

Lapo Santini

İtalya

Minty Jean-Philippe Dylan Oka

Fildişi Sahilleri

Gabrielius Buivydas

Litvanya

Jokubas Kukta

Litvanya

Kristupas Sabeckas

Litvanya

Luca Balducci

Meksika

Yair Olano

Meksika

Luka Malovic

Karadağ

Marko Popovic

Karadağ

Tawhiri Cate

Yeni Zelanda

Liam Keogh

Yeni Zelanda

Zach Rampton

Yeni Zelanda

Justin Akengbowa

Nijerya

Kalu Miracle Ebubechukwu

Nijerya

Prince Carino

Filipinler

Lukasz Lysek

Polonya

Miguel Sousa

Portekiz

Dwight Gaines

Porto Riko

Ameer Hausawi

Katar

Azam Yakan

Katar

Serigne Saliou Mbodji

Senegal

Petar Bjelica

Sırbistan

Matija Lukic

Sırbistan

Ognjen Simjanovski

Sırbistan

Lun Jarc

Slovenya

Taejoon Park

Güney Kore

Emmanuel Aguer Majak

Güney Sudan

Eghosa Odeje

İspanya

Troy Hilamani Kaufusi

Tonga

Abderahmen Bouguerra

Tunus

Adem Rafrafi

Tunus

Beşir Briant

Türkiye

Darius Karutasu

Türkiye

Rüzgar Öpçün

Türkiye

Demir Öztürk

Türkiye

Ömer Şık

Türkiye

Dmytro Datsenko

Ukrayna

Oliver Bishop

Birleşik Krallık

Maxx Tjongondjoza

Birleşik Krallık

Kevin Gutierrez

Venezuela

Julio Vasquez

Venezuela

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