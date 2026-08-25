NBA ve FIBA İstanbul’da düzenleyecek! İşte Basketball Without Borders Next Up Erkekler Kampı’na katılacak uluslararası yeteneklerin listesi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 26 Ağustos Çarşamba - 29 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında İstanbul’daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde birincisi düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı’na 6 kıtadaki 44 ülke ve bölgeden katılacak toplam 78 lise çağındaki genç yeteneğin listesini açıkladı.

Kamp katılımcıları; Cleveland Cavaliers Baş Antrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, 2020-21 Kia En İyi Çaylaklar Takımı’na (All-Rookie first team) seçilen Saddiq Bey (New Orleans Pelicans), 2023 NBA Şampiyonu Thomas Bryant (Cavaliers), 2024-25 Kia En İyi Çaylaklar İkinci Takımı’na seçilen Bub Carrington (Washington Wizards), NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı Oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalyan Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, NBA All-Star ve 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 Kia NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) ve Philadelphia 76ers Oyuncusu Jabari Walker’ın aralarında bulunduğu mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları ile antrenörlerinin rehberliğinde atletik testlere, hareket verimliliği çalışmalarına, yetenek geliştirme istasyonlarına, 3'e 3 müsabakalara, yaşam beceri seminerlerine ve 5'e 5 maçlara katılacaklar.

2002 ve 2008 yıllarında düzenlenen BWB Avrupa etkinliklerinin ardından, üçüncü kez İstanbul’da hayata geçirilecek BWB kampı, aynı zamanda programın yeni formatının da ilk uygulaması olacak. NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenlenecek. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonun birincisi ise 2026 yılının sonbaharında düzenlenecek.

Kampın son gününde düzenlenecek törenle; sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp MVP’si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı (Defensive MVP) ve Playoff MVP'si ödülleri takdim edilecek.

NBA’de son sezonun açılış gecesi, takım kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarına katılmış 50’den fazla oyuncu bulunuyordu. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Avrupa 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Afrika 2012) da bu isimler arasında yer almıştı. 2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.

“Erkekler BWB Next Up 2026” turnuvasına katılan mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları, antrenörleri ve görevlilerinin tam listesi aşağıda yer almaktadır:

İSİM TAKIM ÜLKE NBA OYUNCULARI Dominick Barlow Philadelphia 76ers ABD Saddiq Bey New Orleans Pelicans ABD Thomas Bryant Cleveland Cavaliers ABD Bub Carrington Washington Wizards ABD Brook Lopez LA Clippers ABD Khris Middleton Washington Wizards ABD Jalen Suggs Orlando Magic ABD Jabari Walker Philadelphia 76ers ABD NBA ANTRENÖRLERİ VE PERSONELİ Kenny Atkinson Cleveland Cavaliers ABD Caron Butler Miami Heat ABD Dahntay Jones LA Clippers ABD Jannero Pargo Indiana Pacers ABD Lamar Skeeter Charlotte Hornets ABD Greg St. Jean Los Angeles Lakers ABD Ekpe Udoh Atlanta Hawks ABD (Nijerya bağlantılı) James White Minnesota Timberwolves ABD NBA VE FIBA EFSANELERİ Vlade Divac NBA and FIBA Legend Sırbistan Danilo Gallinari NBA and FIBA Legend İtalya KAMP DİREKTÖRLERİ Chris Ebersole Los Angeles Lakers ABD Prosper Karangwa Philadelphia 76ers Kanada / Ruanda Adam Simon Miami Heat ABD Mike Zarren Boston Celtics ABD GÜÇ VE KONDİSYON Isaiah West Brooklyn Nets ABD Emily Zaler Philadelphia 76ers ABD ATLETİK ANTRENÖRLER Dan Shimensky Denver Nuggets ABD Casey Smith New York Knicks ABD

Erkekler BWB Next Up 2026 programına katılan oyuncuların tam listesi aşağıda yer almaktadır (Değişiklik gösterebilir):