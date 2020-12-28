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Spor NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı farklı mağlup etti
Spor

NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı farklı mağlup etti

Los Angeles Clippers'a karşı ilk yarıyı 50 sayı farkla 77-27 önde bitiren Dallas Mavericks, NBA tarihinin en farklı devre skoruna imza attı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:25:08 -
NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı farklı mağlup etti

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en farklı devre skoruna imza atılan mücadelede Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 124-73 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Mavericks, Clippers deplasmanında 124-73 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısında elde ettiği 77-27'lik skorla tarihe geçti. İlk yarıyı 50 sayı farkla önde bitiren Mavericks, en farklı devre skoruna imza atarak NBA rekoru kırdı.

Sezonun ilk galibiyetini alan Mavericks'te Luka Doncic 24, Josh Richardson 21, Tim Hardaway Jr 18 sayı kaydetti.

Kawhi Leonard'ın forma giymediği karşılaşmada sezonun ilk yenilgisini yaşayan Clippers'ta Paul George 15, Serge Ibaka 13 sayı üretti.


- Milli basketbolcuların maçında gülen taraf Cavaliers


Cedi Osman'ın mücadele ettiği Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'ın yer aldığı Philadelphia 76ers'ı 118-94 yendi.

Üçte üç yapan Cavaliers'ta Andre Drummond 24, Collin Sexton 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 21 dakika 46 saniye süre aldığı karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.

İlk mağlubiyetini yaşayan konuk ekip 76ers'ta Tobias Harris 16, Ben Simmons 15 sayı buldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 16 dakika 40 saniye sahada kaldığı müsabakada 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadı.


- Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 73-124

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-104

Washington Wizards-Orlando Magic: 113-120

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 98-95

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 118-94

New York Knicks-Milwaukee Bucks: 130-110

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 128-129

Indiana Pacers-Boston Celtics: 108-107

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 100-116

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 127-91

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