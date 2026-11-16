NBA, MVP yarışı listesini güncelledi! Alperen Şengün’in sıralaması belli oldu

NBA'de takımlar yeni sezonda 13-14 maçlık bir seriyi geride bıraktı. NBA'de 2026-2027 sezonunun MVP adaylarını açıkladığı ilk listeyi yayınladı. TRT Spor’un haberine göre Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, listeye dokuzuncu sıradan girdi. Alperen, bu sezona başarılı bir başlangıç yaptı. Bu sezon 12 maçta forma giyen Alperen, 23,1 sayı, 9, 6 ribaund ve 7, 6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Alperen ayrıca bu üç kategoride takımının lideri olan NBA'deki tek oyuncu.

Listenin zirvesinde, Los Angeles Lakers'ın Sloven yıldızı Luka Donçiç var. Donçiç, Lakers formasıyla muhteşem bir sezon geçiriyor. Sloven yıldız, 38,6 sayı, 7, 5 ribaund ve 7,6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Donçiç, sayı krallığında da listenin zirvesinde yer alıyor. İkinci sıradaki isim ise San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama... 30 sayı, 11,7 ribaund 4, 4 asist ortalamasıyla oynuyor. Wembanyama, ribaund liderliğinde de ligin zirvesinde bulunuyor.