  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti
Spor

NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:02:36 -
NBA efsanesi Paul Westphal hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ın efsane oyuncularından Paul Westphal, 70 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Westphal'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

1974 yılında Boston Celtics ile şampiyonluk yaşayan ABD'li guard, 1975-1980 yılları arasında Phoenix Suns forması giymişti.

Daha sonra başantrenörlük yaptığı Phoenix Suns'ı 1993'te ilk kez NBA finallerine taşıyan Westphal, 2019'da basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Hall of Fame) girmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Prof. Heper'den Fikri Sağlar'a çok zor soru: Neden Biden Türkiye'de sadece Sağlar ve Tanrıkulu ile görüştü
Gündem

CHP'li Prof. Heper'den Fikri Sağlar'a çok zor soru: Neden Biden Türkiye'de sadece Sağlar ve Tanrıkulu ile görüştü

CNN Türk canlı yayınında konuşan CHP'li Prof. Gülümser Heper, skandal 'başörtüsü' açıklaması ile sert tepkilere sebep olan Fikri Sağlar'a ço..
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!
Siyaset

Yok böyle rezillik... CHP'de bir skandal daha patlak verdi!

CHP teşkilatlarında tacize maruz kalan üç kadın destek için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na başvurdu. Tacize uğrayan kadın ve ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay