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Nazmi Yılmaz: Dezavantajlı grupların spor yapabileceği ortamı oluşturacağız

Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, ilçedeki herkesin spor yapabileceği bir alt yapıyı vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:07
Nazmi Yılmaz: Dezavantajlı grupların spor yapabileceği ortamı oluşturacağız

Geçmişte spor kulübü başkanlığı da yapmış olan Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, ilçedeki herkesin spor yapabileceği bir alt yapıyı vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

 

Başkanlık yaptığı spor kulübünün onursal başkanı olarak sporseverlerin gönlünde farklı bir yeri olan Cumhur İttifakı’nın Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, dezavantajlı guruplarında spor yapabilecekleri bir ortamı ilçede oluşturacaklarını ifade etti. Sporseverlerle sıkı bir diyalog kuran Nazmi Yılmaz, "Her kesimden vatandaşımızın hakkı olan sporu halkımızla buluşturacağız. Milletimizin yürüme mesafesinde ulaşacağı spor alanlarını ilçemize kazandıracağız. Bu alanlar vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çeşitlilik arz edecek. Gaziemirliler evine ve iş yerine yakın alanlarda spor yapıp sağlıklı bir yaşam sürecekler" dedi.

 

Köklü takımlar kadar amatör kulüplerinde desteği hak ettiğine dikkat çeken Başkan adayı Yılmaz, verecekleri destek ile kısa zamanda milletin farkı göreceğini ifade etti. Yılmaz, "Gaziemir Spor Kulübü Başkanlığı yaptım. Yöneticiliğimden memnun kaldılar ki arkadaşlar beni kulübün onursal başkanı seçtiler. Bu alanda edindiğim tecrübemi ilçemizdeki tüm kulüpler için kullanmak istiyorum. Spora ayıracağımız bütçemiz ile spor kulüplerinin destekçisi olacağız. Güzel bir planlama ile bu kulüplerimizin güçlenmesini sağlayacağız. Bizler Gaziemir’i sporda da marka yapmak istiyoruz. İnsanların iletişim kurdukları, birlikte yapmaktan mutlu oldukları önemli bir değer olan sporu ve sporcuları hak ettikleri noktaya taşıyacağız" şeklinde konuştu.

 

Dezavantajlı guruplarında spor yapmasına imkan tanıyacaklarını belirten Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, "7’den 70’e arzu eden her vatandaşımız bizim dönemimizde spor yapabilecek. Belediyemiz kimine kıyafet, kimine spor aleti, kimine spor bursu olacak. En çok da engelli vatandaşlarımızın spor yapabilmesini arzu ediyorum. Engelli gruplarımızın talepleri doğrultusundaki spor altyapısını ilçemize kazandıracağız" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:07
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