Nazmi Bilgin'in gerçek yüzü tescillendi! Basın İlan Kurumu'ndan yıllarca hakız kazanç sağlamışlar...

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Yeni Akit gazetesi bundan 20 yıl önce, 24 Saat gazetesi ile birlikte birçok gazetenin Basın İlan Kurumu'ndan haksız kazanç elde ettiğini deşifre etmişti.

Nazmi Bilgin'in o dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Basın İlan Kurumu ise 24 Saat gazetesini değil, Yeni Akit'i cezalandırmıştı. Yeni Akit gazetesi 30 gün ilan durdurma cezasına çarptırılmıştı.

Nazmi Bilgin'in gerçek yüzü tescillendi!

Aradan geçen yıllardan sonra Nazmi Bilgin'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bilgin'in sahibi olduğu 24 Saat gazetesinin Naylon yayın yaptığı belirlendi.

İP'li Meral Akşener'in Grup toplantısında kürsüye çıkarttığı Nazmi Bilgin'in gazetesinin de aralarında olduğu birçok yayın kuruluşuna, haksız kazanç elde etmeleri sebebi ile ilan yayınlama hakkını durdurma cezası verildi.

Denetimler sıkılaştırıldı

Basın İlan Kurumu, pandeminin etkisini yitirmesi ile birlikte denetimlerini sıkılaştırdı. İlk altı ayda 44 ilde 484 gazeteyi planlı şekilde denetleyen kurum, Temmuz ayında ise birçok gazeteye ani denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, 30 yıldır Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği'ni yürüten Nazmi Bilgin’in gazetesi 24 Saat’in sadece 250 adet basıldığı, baskı işleminin saat 17.00’dan önce gerçekleştirildiği, prova baskısı savunmasının yersiz olduğu, bağlanarak balya haline getirilmiş gazetelerin üzerine bayii etiketinin yapıştırıldığı tespit edildi. Gazetenin, tutulması zorunlu olan defterleri tutmadığı ve kadrosunda çalışıyor gösterilen fikir işçilerinin aslında görev yapmadığı ortaya çıktı.

Basın İlan Kurumu, 24 Saat Gazetesi'nin de aralarında olduğu birçok gazete için, haksız kazanç elde etmeleri sebebi ile ilan yayınlama hakkını durdurma cezası verdi.