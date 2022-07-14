Nazmi Arıkan kimdir? Nazmi Arıkan neden öldürüldü?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, Çanakkale'de Gelibolu ilçesinin Karainebeyli Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde öldürüldü. Öte yandan çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgilere de ulaşıldı. Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in cansız bedenlerinin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu öğrenildi.

Arıkan’ın dün gece son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00’e kadar birlikte olduğu ve gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirlendi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Nazmi Arıkan kimdir?

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı.

Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.

MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu. Arıkan, o yılları “Yatılı okuduk, devlete çok borcumuz var. İlk takım elbisemi, kösele ayakkabıyı orada gördüm. Öğretmen okullarının çok iyi programı vardı. Tarım, ticaret, elişi, arıcılık dersleri alırdık” diye anlatıyordu.

1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devralan Nazmi Arıkan, tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. 2011-2012 döneminden bu yana başta İstanbul olmak üzere farklı illerde çok sayıda okul açan Nazmi Arıkan, kurucusu olduğu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın özel öğretim kursları, temel liseler ve okullarında 7 bine yakın kişi çalışıyor.