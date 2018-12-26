Nazlı Ilıcak’a Erdoğan'a hakaretten 1 yıl 2 ay hapis

FETÖ’nün medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak’ın 23 Şubat 2016 tarihinde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakarette bulunduğu iddiasıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan hükümlü sanık Nazlı Ilıcak cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatı Kemal Ertuğ Derin de salonda hazır bulundu.

Demirtaş'ı savunmak için o tweeti atmış

Sanık Nazlı Ilıcak savunmasında, “Ben cezaevine girdikten sonra kendi hesabım ele geçirilmiş, ayrıca cezaevine girmeden önce de benim adıma sahte hesaplar bulunmaktaydı. Söz konusu tweet benimle alakalıdır. Benim hakkımda Cumhurbaşkanına yönelik olarak açılmış hakaret davaları bulunmaktadır. Ayrıca avukatım gezi olayları sırasında Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edenlere karşı yazdığım 2 makalemi dosyaya sunmuştur. Yazılarımda bu tahkim ve şiddet içerikli söylemleri kınadığım görülmektedir. Benim tweetim başkasına cevap niteliğinde yazılmıştır. Ayrıca ben barış sürecine inanan bir kimseyim, barış sürecinde Selahattin Demirtaş’a katil denmesi nedeniyle söz konusu tweeti attım. Twitter’da en fazla 145 vuruş ile yazı yazabildiğimiz için tüm düşüncemi aktarmam mümkün değildir. Ayrıca barış sürecini başlatan kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemek istedim” dedi.

Beraatini istedi

Avukatı da söz alarak müvekkilinin beraatini istedi. Esas hakkındaki son savunması sorulan sanık Nazlı Ilıcak, “Beraatimi talep ederim” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nazlı Ilıcak’ı “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme bu cezayı ertelemedi.

Olay

Nazlı Ilıcak hakkında 23 Şubat 2016 tarihinde twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik alenen hakarette bulunduğu gerekçesiyle “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.