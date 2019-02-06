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Nazire Dedeman vefat etti

Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
Nazire Dedeman vefat etti

Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay (70), geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazire Dedeman Çağatay için bugün Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde öğlen namazından sonra cenaze namazı kılınacak. Çağatay’ın cenazesi, perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
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