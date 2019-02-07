Nazire Dedeman bugün ebediyete uğurlanıyor

Umut Vakfı Kurucu Başkanı, Dedeman Holding eski Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay, bugün ebediyete uğurlanıyor. Geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çağatay için dün İstanbul’da Tarabya Ferahevler Dedeman Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Nazire Dedeman Çağatay’ın eşi Cem Çağatay, kızları Özlem ve Özben Önal’la birlikte diğer aile mensupları, cami avlusunda kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Cenazeye, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı. 70 yaşında vefat eden Çağatay’ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.