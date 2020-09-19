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Spor Nazım Sangare ibreyi Fener'e kaydırdı
Spor

Nazım Sangare ibreyi Fener'e kaydırdı

Beşiktaş'ın da istediği Nazım Sangare transferinde Fenerbahçe'nin avantajlı olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:08:00 -
Nazım Sangare ibreyi Fener'e kaydırdı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, Antalyaspor’un sağ beki Nazım Sangare için görüşmeleri sürdürüyor.

Antalyaspor’un Beşiktaş’tan istediği 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1 buçuk milyon euroluk satın alma opsiyonunun sarı lacivertli kulübün kabul etmesi durumunda, transferin biteceği belirtiliyor.

Fenerbahçe Kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti içinde olacak bir yerli sağ bek isteyen Kanarya, Nabil Dirar’ı satmayı düşünüyor.

Nazım’a Fenerbahçe’den önce Beşiktaş da talip olmuştu. Takvim'in haberine göre Nazım'ın, son gelişmeler üzerine ibreyi Sarı Kanarya’ya kaydırdığı konuşuluyor.

26 yaşındaki genç sağ bek Nazım Sangare, 3 kez A Milli Takım formasını giydi.

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