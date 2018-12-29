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Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ve Ege Bölgesi genelinde yarım asırdan fazla kendi ürettiği gazozları satmasıyla tanınan Necati Kabakçı, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:33
Nazilli'nin 'efsane gazozcusu' öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesi ile Ege Bölgesi'nde 'seyyar gazozculuk' mesleğinin son temsilcilerinden olan ve 'Karabıyık Amca' olarak tanınan 83 yaşındaki Necati Kabakçı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.  

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan fazla kendi ürettiği gazozları satmasıyla tanınan ve büyük küçük herkesin sevgilisi haline gelen Necati Kabakçı, dün öğlen saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Evli ve 3 çocuk babası Kabakçı, kısa süre sonra da yaşamını yitirdi. 3 aydır KOAH ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Kabakçı'nın ölümü, ailesi ve yakınları ile sevenlerini yasa boğdu. Bir dönem Cem Yılmaz'ın oynadığı 'İftarlık Gazoz' filminde de rol alan Kabakçı'nın cenazesi bugün öğlen Yıldıztepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:33
  1. Aydın
  2. Nazilli
  3. Efsane gazozcu
  4. Karabıyık Amca
  5. Necati Kabakçı
  6. vefat

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