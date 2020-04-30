  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi’ndeki eski bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’i ziyaret ederek tüm masraflarının Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını müjdeledi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:17:07 -
Nazilli’de yaşlı adamın yardımına belediye ekipleri koştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zafer Mahallesi’ndeki eski bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’i ziyaret ederek tüm masraflarının Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı tarafından karşılanacağını müjdeledi.


Nazilli Belediyesi, geçtiğimiz gün ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından Ahbap Derneği’nin sosyal medya hesabında paylaşılan ve yerel gazetelerin konu aldığı Enver Yükselen’e yardım eli uzatacağını açıkladı.


Zafer Mahallesi’ndeki eski ve yıkık bir evde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Enver Yükselen’in kaldığı yerden alınarak 1+1 eve yerleştirileceğini söyleyen Başkan Özcan, “Amcamızın tüm beyaz eşya ve mobilya ihtiyacını karşılayacağız. Aydın Ahbap ailesine ve kıymetli sanatçımız Haluk Levent’e ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir kere daha gördük ki biz birlikte çok güçlüyüz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı