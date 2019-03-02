Nazilli'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde sattığı iddiasıylapolis tarafından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın'da Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu madde sattığı belirlenen B.Y., Y.Ş. ve H.D. adlı zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 31,89 gram metamfetamin, 10,02 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanmada yararlanılan aparatlar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen B.Y., Y.Ş. ve H.D., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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