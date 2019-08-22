0553 313 94 23

Nazilli’de sezonun ilk inciri 250 TL’den alıcı buldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ticaret Borsası tarafından düzenlenen sezonun ilk kuru inciri alım töreninde açık artırmaya çıkarılan 200 kilo kuru incir kilosu 250 TL’den satıldı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:10
Nazilli’de sezonun ilk inciri 250 TL’den alıcı buldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Ticaret Borsası tarafından düzenlenen sezonun ilk kuru inciri alım töreninde açık artırmaya çıkarılan 200 kilo kuru incir kilosu 250 TL’den satıldı.


Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük’ün yanısıra AK Parti Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, ilçe protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, incir üreticileri, oda ve borsa üyeleri ile davetliler katıldı.


Nazilli Ticaret Borsası tarafından geleneksel hale getirilen ‘İlk İncir


Alım Töreni’nde bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan kuru incirin kilosu temsili olarak yapılan açık artırma töreninde kilosu 250 TL’ye alıcı buldu. Açık artırma öncesi birer konuşma yapan protokol üyeleri incirin bölge ekonomisine olan önemli katkısını dile getirdi.


Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, yaptığı konuşmada öncelikle yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek “Kuru incir, Türkiye’de söz sahibi olduğumuz en önemli tarımsal ürünümüzdür. Bu nedenle kuru incirimizin hak ettiği değere ulaşması için borsa olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üretim ve ihracatta dünya lideri olduğumuz kuru incirde üretimde verimin artışını sağlamak ve kaliteyi korumak zorundayız. Kuru incirde dünyada rakipsiz ve ticaretinde de hakimiyete sahip olmayı da korumak zorundayız” dedi.


İl ve ilçe protokolünün konuşmalarının ardından yapılan açık artırmada törende sergilenen 200 kilo kuru incir yapılan açık artırma sonunda kilosu 250 TL’den satıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:10
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
    1. ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki..
    2. Bartın’da sağanak yağış taşkına neden..
    3. Derya Can Başkan Ercengiz’i Ziyaret..
    4. Esad rejim güçleri Han Şeyhun’a..
    5. Melikgazi’de ’Salça Günleri’ başlıyor
    6. Alparslan Kuytul davasında flaş gelişme!
    7. Johnson Almanlardan sonra Fransızları..
    8. ‘Bir İmparatorluk Mirası: Osmanlı..
    9. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    10. Muğla'da turistlere yunus sürprizi
    11. Kayalıklardan düşen çoban askeri..
    12. Alanya’da koruma altındaki kum..
    13. Pendik’te kamyon ile minibüs çarpıştı:..
    14. Fethiye’deki yangın kısa sürede..
    15. Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı
    16. Manavgat'ta denize giren kişi boğuldu
    17. ABD büyükelçiliğinden terör..
    18. Sakarya'dan 131 ülkeye ihracat!
    19. M3 para arzı arttı
    20. Spor Bilimleri Fakültesine Aşkaleli..
    21. Kozlu’da kuvvetli yağış sonrası heyelan
    22. Efeler’de pazaryerlerine yeni..
    23. Çaydanlık seti çaldığı mağazadan bu..
    24. Dehşet saçan eski astsubaya çelik..
    25. Merkez Bankası rezervleri
    26. Mardin’de hizmet atağı yeniden başladı
    27. ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı
    28. Antalya'da denize giren kişi boğuldu
    29. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin..
    30. Minibüs yakma olayında gözaltı sayısı..
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal