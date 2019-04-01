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Nazilli Ticaret Odası üyeleri İzmir Mermer ve Doğal Taş Fuarını ziyaret etti

Nazilli Ticaret Odası üyeleri, mermer sektöründe ülkenin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen, yerli ve yabancı birçok maden şirketinin katıldığı İzmir Mermer ve Doğal Taş Fuarını ziyaret etti.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:42
Nazilli Ticaret Odası üyeleri İzmir Mermer ve Doğal Taş Fuarını ziyaret etti

Nazilli Ticaret Odası üyeleri, mermer sektöründe ülkenin en büyük organizasyonu olarak kabul edilen, yerli ve yabancı birçok maden şirketinin katıldığı İzmir Mermer ve Doğal Taş Fuarını ziyaret etti.


Bu yıl 25.’si gerçekleşen MARBLE İzmir Fuarı 150 bin metrekare alanda düzenlenirken, 209’u yabancı bin 100’e yakın firma katıldı. Doğal taş sektörünün gövde gösterisi haline gelen fuara ilgi yine büyük oldu. Mermer sektöründeki imalatçılar, tedarikçiler ve tüketicileri buluşturan fuarda birçok ikili görüşme gerçekleşti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Göreve geldiğimiz 2013 yılından itibaren her yıl düzenli olarak bu fuarı ziyaret ediyor, üyelerimizin katılımını sağlıyoruz. Fuarda Odamız üyeleri Demirağlar Mermer Ltd.Şti ve Naz-Ar Pompa Ltd.Şti. gibi yurt dışında markasını kabul ettirmiş firmalarımızı görmek bizleri gururlandırmaktadır. Türkiye’de maden ihracatı 5 milyar seviyesini zorlamaktadır. Fiili maden ihracatımız yaklaşık 4.7 Milyar seviyesinde olup bu ihracatın neredeyse yarısını doğal taş sektörü tek başına karşılamaktadır. Sonuç itibariyle; mermerde işlenmiş ürün ve blok olarak satış gerçekleşiyor. Yetkililer tarafından ülkemizdeki işlenmiş ürün ticaretinin 1 milyar dolar seviyesinde olduğu söyleniyor. Global olarak Dünya mermer ticaretinin 4 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında doğal taş-mermer sektöründe Türkiye’nin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.


Fuarın hem katılımcılar hem de ziyaretçi ve tüketiciler açısından gayet doyurucu ve olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Üyelerimizin beklentilerini karşıladığımızı zannediyorum” dedi.


Fuardaki bütün stantları ziyaret eden Nazilli Ticaret Odası üyeleri, firma yetkilileri ile bire bir görüşerek fikir alışverişinde bulundular.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:42
  1. doğa

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