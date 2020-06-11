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Aktüel

Nazilli Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:53:51 -
Nazilli Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışmalarına başladı.


Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği bakım faaliyetlerinin ardından çiçeklendirme çalışmalarına başladı.


Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Kavşağı’nda peyzaj çalışması yaparak lavanta diken ekipler, yabani otları temizleyip Dörtyol Kavşağı’nı güzel bir görünüme kavuşturdu.


Geçiş güzergahları, cadde, sokak ve parklarda çiçeklendirme çalışmalarının devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizin daha güzel bir görünüme kavuşması için geçtiğimiz günlerde büyük çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdik. Milletimize verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmek için her gün yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmaları Nazillimizin tamamına yaymak için emek veriyoruz” dedi.

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