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Nazilli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:54
Nazilli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Toplantıda 13 madde görüşülerek karara bağlandı.


Nazilli Belediye Meclisi, Eylül 2019 dönemi olağan toplantısının 1. birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında yapıldı.


Meclis toplantısında, Zafer, Yeşil ve Altıntaş Mahallelerinde trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, plan notlarının düzenlenmesi, ilçe sınırları içerisinde yapılacak olan çatılarla ilgili düzenlemelerinin görüşülmesi, kadro unvanının değiştirilmesi, yatırım hizmetlerinde kullanılmak üzere kredi alınması, Yeni Yapı İnş. San. Tic. A.Ş.’nin süre uzatım talebi ve ek sözleşmesi, G.E.S. Projesi ile ilgili alanın ASKİ ile takası, Elektronik Denetim Sisteminin kurulması ve gerekli işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a yetki verilmesi, Kızılay’a yer tahsisi ve Kentsel Dönüşüm ve gerekçeli teknik raporun hazırlatılması, Belediye Meclis Toplantılarının sesli ve görsel yayın araçları ile kayıt altına alınması konuları görüşüldü.


Zafer, Yeşil ve Altıntaş Mahallelerinde trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ve plan notlarının düzenlenmesine ilişkin gündem maddeleri İmar Komisyonu’na sevk edildi.


Kadro unvan değişikliğine ilişkin mevcut 5. derece 2 adet mimar kadrosu iptal edilerek yerine 2 adet 5. derece mühendis kadrosu ihdası yapılması oy birliği ile kabul edildi.


Yatırım hizmetlerinde kullanılmak üzere kredi çekilmesi hususunda meclise sunulan gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, Kızılay’a yer tahsisine ilişkin Ahmet Şensan Düğün Salonu önünde bulunan alanın bu amaçla kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.


GES projesi ile ilgili alanın ASKİ ile takası görüşülerek İmar ve Plan Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Eylül 2019 dönemi olağan toplantısının 2. birleşiminin 5 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te yapılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:54
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