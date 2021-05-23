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Gündem Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu hayatını kaybetti
Gündem

Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli iş insanlarından Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:30:00 -
Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu hayatını kaybetti

İş insanı Nazif Zorlu'nun 101 yaşındaki annesi Saide Zorlu, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saide Zorlu vefat etti

Türkiye'nin iş dünyasında ki önemli isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir Denizli'de özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen 101 yaşındaki Saide Zorlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yarın toprağa verilecek

 

Acılı haberi alan Ahmet Nazif Zorlu ise direkt olarak Denizli'ye geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Saide Zorlu'nun yarın Babadağ'da toprağa verileceği öğrenildi.

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