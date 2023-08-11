Nazif Ay'dan haddini de hududunu da aşan açıklama! 'Tüm tarikatlar terör hareketidir'
Solcu çevrelerin hoşuna gidecek haram-helal açıklamaları sebebiyle oralarda "ilahiyatçı" diye anılan sapkın Nazif Ay Cumhuriyet TV'ye konuştu.
Ay, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'yü gündeme getirdi.
Nazif Ay, Türkiye'deki tüm ehl-i sünnet tarikat ve cemaatleri FETÖ örgütüyle aynı kefeye koyarak, fitne tohumu ekti.
Nazif Ay, "Bütün tarikât ve cemaatler FETÖ'den sonra darbe yapacaklar." dedi.
Ay, sözlerinin devamında yine tarikatları kendisi gibi çirkin sözlerle hedef aldı:
Halidiye koluna bağlı tüm cemaatler 'Mehdi projesini' benimsiyor. Bu proje dinin siyasete müdahalesini esas alır, iktidara gelmeye çalışır. Tüm tarikâtlar terör hareketidir.
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