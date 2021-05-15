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Dünya Nazi artığı Kurz’dan terör devleti İsrail’e destek
Dünya

Nazi artığı Kurz’dan terör devleti İsrail’e destek

Avusturya’da Başbakanlık ve Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) idari merkez binasında, işgalci İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını desteklemek amacıyla İsrail bayrakları asıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 10:46:00 -
Nazi artığı Kurz’dan terör devleti İsrail’e destek

Avusturya Başbakanı İslam düşmanı Sebastian Kurz, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için başbakanlık binasının çatısına bu ülkenin bayrağının çekildiğini duyurdu. Kurz, terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı harekete geçen Gazze’deki direnişçi grupların eylemlerini “terörist saldırı” olarak niteleyerek Filistin’i sert şekilde kınadığını ifade etti. Öte yandan; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’a tepki gösterdi. Kalın, “Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir” ifadelerini kullandı.

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