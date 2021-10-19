Nayel Nassar kimdir? Nayel Nassar kaç yaşında ve nerelidir? Bill Gates’in daması Nayel Nassar Müslüman mı?

Nayel Nassar kimdir, nereli kaç yaşında? Dünya genelinde ne kadar savaş, ne kadar zulüm ne kadar gözyaşı ve kaos varsa müsebbip arasında Microsoft’un kurucusu Bill Gates de bulunmakta. Dünyanın fakir kendilerinin zengin olması için ellerinden geleni yapan bir avuç küreselci şer güçlerin ortaklarından olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Müslüman bir ailenin dünürü oldu. Bill Gates ile Melinda Gates’in kızı Jennifer, Nayel Nassar’la önce imam nikahı için masaya otururken ardandan da resmi nikah için nikah memurunun önünde soluğu aldı. ennifer ile Nayel Nassar resmi nikahla evlendi. Peki Nayer Nassar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, 30 yaşındaki Müslüman jokey Nayel Nassar’la cuma akşamı Gates ailesinin New York’un North Salem bölgesindeki 16 milyon dolarlık çiftlik evinde önce imam nikahıyla evlendi. Dini nikahın ardından, 300 kişilik bir törenle bu kez New York’un Westchester bölgesindeki evlerinde resmi nikah töreni yapıldı.

Nayel Nassar kimdir?

Nayel Nassar, 21 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. Nassar, Chicago'da doğdu ve 2009'da Kaliforniya'ya geri dönmeden önce Kuveyt'te büyüdü Mısırlı Amerikalı bir profesyonel binicidir. İlk olarak beş yaşında ata binmeye ve on yaşında atlamaya başladı. Nasser, 2013, 2014 ve 2017 yıllarında Uluslararası Binicilik Sporları Federasyonu (FEI) Engel Atlama Dünya Kupası Finallerine ve 2014 yılında FEI Dünya Binicilik Oyunlarına katılmaya hak kazandı. Paris'teki Longines FEI Dünya Kupası Finallerinde yarışmıştır.

Nassar, Longines Masters of New York'un büyük finali olan 400.000$'lık Longines New York Grand Prix'sini evine götürdü. Aynı yarışta hem Longines Speed Challenge'ı hem de Longines Grand Prix'sini kazanan ve aynı atla bunu yapan ilk binicidir.

2012 yılında Kış Binicilik Festivali'nde Artisan Farms Genç Binici Grand Prix Serisini kazandı. Nasser, 2013, 2014 ve 2017 yıllarında Uluslararası Binicilik Sporları Federasyonu (FEI) Gösterisi, Engel Atlama Dünya Kupası Finallerine ve 2014 yılında FEI Dünya Binicilik Oyunlarına katılmaya hak kazandı. Ayrıca Paris'teki Longines FEI Dünya Kupası Finallerinde yarıştı. Ayrıca, düzenli olarak uluslararası Grand Prix pistinde yarışmaktadır.

Şubat 2019'da Longines FEI Dünya Kupası Engel Atlama Wellington'da yarışı 38.15 saniyede bitirdikten sonra kupayı kazandı. Daha önce, 2012'de Kış Binicilik Festivali'nde Artisan Farms Young Rider Grand Prix Serisini kazanmıştı. 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda Mısır'ı temsil etti.